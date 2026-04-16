Kiistanalaiset pelisäännöt hyväksyttiin ★

Tiistai-iltana 14.4. kokoontunut kirkkovaltuusto äänesti pitkien puheiden jälkeen luottamushenkilöille pelisäännöt. Useissa puheenvuoroissa säännöstöä pidettiin edelleen kyseenalaisena.

– Sanavapautta rajoittavia ongelmia ei ole poistettu. Siksi en edelleenkään voi hyväksyä tällaista perustuslain vastaista asiakirjaa, totesi Essi Nieminen eriävässä mielipiteessään.

– Pelisääntöjen mukaan kirkkoneuvosto seuraa kirkkovaltuuston jäsenten käyttäytymistä, ja arvioi­ niitä suljetussa kokouk­sessaan. Se käy valvomaan ja kontrolloimaan kaikkea päätöksentekoa Hollolan seurakunnassa Lähetekeskustelu-termin sisältö on myös asiakirjassa erittäin tulkinnanvaraista.Pelisääntöasiakirja on sovittamaton kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kanssa.

Myös Mira Vilkman vetosi sananvapauteen ja piti säännöstöä pelotteluna.

Liisa Korpela epäili, olivatko lähtökohdat laatimiseen rakentavat ja teki taas vastaesityksen kuten viime kokouksessakin.

– Hollolan seurakunnassa ei tarvita luottamustyön periaatteita. Koko periaateluonnos on lähtökohdiltaan sisältää kyseenalaisuuksia ja lukuisia kohtia, jotka itsessään jo sotivat kirkkolaissa säädettyjä päätöksentekoperiaatteita vastaan, perusteli Korpela.

– Kirkkovaltuusto on vaaleilla valittu, ylin päättävä elin seurakunnassa. Nyt esitetyissä pelisäännöissä valtaa pyritään ohjaamaan varsin kyseenalaisella tavalla kirkkoneuvostolle.

Äänin 18–6, tyhjiä 5, säännöt tuli hyväksytyiksi.