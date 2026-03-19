Kohdeaarteet kartalle ja yhdistykset mukaan eTaloon ★

Yhdistysillassa tiistaina 17.3. Padasjoen Kuntalassa esittäytyi etänä projektityöntekijä Sofia Heinonen Yhdessä Päijät-Hämeessä –hankkeesta. Hän kertoi kansalaistoimintojen kehittämisestä ja uusista sähköisistä alustoista.

– Me toimitaan yhdistysten apuna ja tukena vaikka perustamisesta asti kaikkeen yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Apua annetaan ajanvarauksella joko yksittäisissä tapauk­sissa tai isommalle porukalle.

Virtuaalinen kumppanuustalo Päijät-Hämeen eTalo on avattu alkuvuoden aikana. Se on verkkopohjainen alusta, josta löytyy maakunnan yhteisölliset tilat ja virtuaaliset tapahtumat. Tapahtumailmoitukset ovat yhdistyksille maksuttomia. Osa tapahtumista voi olla hybridinä.

– Tarkoitus on lisätä yhdistysten näkyvyyttä, saada yhdistyksille lisää jäseniä ja osallistaa heitä, jotka eivät pääse liikkumaan helposti. Tai jos on jokin kiinnostava tapahtuma Padasjoella, ei tarvitse Lahdesta ajaa paikan päälle. Mukana on jo mm. MLL:n virtuaalinen Perhekahvila.

Yhdistykset–sivulta löytyy tietoa Päijät-Hämeen yhdistysfoorumista ja järjestöyhteistyöstä. Jäsensivulle voi rekisteröityä ja sen yhteisössä voi aihekohtaisesti keskustella samankaltaisten toimijoiden kanssa.

– Kunnillekin tulee omat sivut tänne.

Kansalaistoiminnan käsikirjassa on monenlaista yhdistystoimintaan liittyvää asiaa. Linkkipankkiin on koottu tärkeimpiä linkkejä eri palveluihin.

Aarrekarttaan kohteita

Päijät-Hämeen aarrekartta on digitaalinen palvelu, joka kokoaa alueen keskeisimmät kesäiset kulttuurikohteet samalle sähköiselle kartalle. Se on maksuton sekä käyttäjille että kohteille.

Projektipäällikkö Joonas Pokkinen Päijät-Hämeen Liitosta on tehnyt loppukirin Aarrekartta–hankkeessa ja saapui Padasjoel­lekin kannustamaan kohteiden ilmoittamiseen. Aikaa on 31.3. asti.

– Käyttäjäkohderyhmää on etenkin kotimaan matkailija, joka on kiinnostunut kulttuurista, taiteista tai historiasta, liikkuu omatoimisesti ja suunnittelee itse oman lomaohjelmansa. Kyseessä voi olla pariskunta tai perhe, taikka pieni porukka, joka on ohikulku- tai mökkimatkalla ja etsii matkaansa rikastuttavia kulttuurikohteita. Sillä pyritään pidentämään matkailijoiden viipymää, sanoi Pokkinen.

– Toinen selkeä ryhmä on omat asukkaat ja kesäasukkaat, jotka ovat kiinnostuneita lähiympäristöstään.

Joonas Pokkinen etsii maakunnan kulttuuriaarteita.

Kulttuurikohteen on oltava avoinna yleisölle. Esimerkkinä Pokkinen mainitsi Enni Idin taiteilijakodin, jonka aukioloajat tiedetään ennakolta. Itse kartalle tulee vain lyhyt esittelyteksti, joten kohteella on hyvä olla omat verkkosivut. Kriteereihin kuuluu myös se, että kohde on yleisesti saavutettavissa.

Aarrekartan kategorioita ovat paikallismuseot, joita Päijät-Hämeessä on noin 40, rakennettu perintö ja arkkitehtoniset aarteet kuten kirkot, esittävän taiteen paikat kuten kesäteatteri, taide (galleriat, ateljeet, julkiset teokset), ITE–taiteen kohteet, luontoperintökohteet (Geopark yms.) ja myös muita kohteita voi mukaan esittää.

– Luin Padasjoen Sanomista, että teillä oli listattu luontokohteita yli 100; ihan niin montaa en uskalla kartalle luvata. Minimissään toivotaan yhteensä 150 kohdetta.

Kohdeilmoitukseen tarvitaan kohteen nimi, kuvia (enintään viisi), sijainti, verkkosivut ja max. viiden lauseen kuvaus ilmoittajatietojen lisäksi. Tähän mennessä ilmoitettu oli vain 50 kohdetta: Padasjoelta Enni Idin lisäksi Makasiinimuseo ja Arrakosken historiapolku.

Pokkinen sai mukaansa pitkän listan padasjokelaiskohteista. Yhdistysillan yleisö ehdotti mukaan mm. Luvattua maata, maisematornia, Mainiemen sahaa, Toritun Sepänmäkeä ja Pikanttia.

Valittuja kohteita aletaan markkinoida toukokuussa.

Tapahtumat heti kunnan tapahtumakalenteriin

Hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela muistutti nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustushausta, joka päättyy maaliskuun lopussa. Vaikka olisi saanut aiem­min tänä vuonna kunnanhallituksen yhteisöavustusta, voi hakea erikseen kohdeavustusta.

Läpi käytiin Lasten ja nuorten vuoden loput teemat. Ympäristösihteeri Maria Virtanen mainitsi, että kunta antaa kyllä säkkejä ja hanskoja kyläsiivouksiin, ja kirjastosta voi lainata roskapihtejä. Vieraslajitorjuntaa toivottiin.

– Laittakaa tapahtumia kunnan tapahtumakalenteriin sitä mukaa, kun päätätte niistä. Se auttaa myös muita toimijoita tapahtumien suunnitelussa, tähdensi informaatikko Katri Suntela.

Lopuksi keskusteltiin mm. uimarantojen sukellustarkastuksista.