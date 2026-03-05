Ukrainalainen yhdistys Riihimäen Idäntyö toimittaa lahjoitustavaraa rintamalle.
Pihlajakodilta on lähtenyt neljä käytöstä poistettua sairaalasänkyä Ukrainaan. Lahjoitetut sängyt menivät ukrainalaisen yhdistyksen kautta eteenpäin: samassa kuormassa lähti myös pyörätuoleja, kävelytuki, rollaattoreita, ensiaputarvikkeita, kynttilöitä, pyyhkeitä, villasukkia ja lapasia.
Aiemmin Riihimäen Idäntyön kautta lahjoituksina on lähtenyt mm. Hiace-kuormallinen servettejä ns. pakkipaperiksi rintamalle, sekä kertakäyttökäsineitä ja vaippoja sairaaloihin. Yhdistys kerää myös mm. autolahjoituksia.
Vääksyssä on pidetty korsukynttilätalkoita. Kynttilänjämiä uusien valamiseen ja muutakin tarpeellista on saatu Padasjoella yksityishenkilöiltä, Pihlajakodilta ja seurakunnalta. Myös paikallinen ukrainalainen Liubov Ploska Riekkotieltä lähettää avustuksia Ukrainaan.