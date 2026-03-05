Avustuksia Ukrainaan

Ukrainalainen yhdistys Riihimäen Idäntyö toimittaa lahjoitustavaraa rintamalle.

Pihlajakodilta on lähtenyt neljä käytöstä poistettua sairaalasänkyä Ukrainaan. Lahjoitetut sängyt menivät ukrainalaisen yhdistyksen kautta eteen­päin: samassa kuormassa lähti myös pyörätuoleja, kävelytuki, rollaattoreita, ensiaputarvikkeita, kynttilöitä, pyyhkeitä, villasukkia ja lapasia.

Aiemmin Riihimäen Idäntyön kautta lahjoituksina on lähtenyt mm. Hiace-kuormallinen servettejä ns. pakkipaperiksi rintamalle, sekä kertakäyttökäsineitä ja vaippoja sairaaloihin. Yhdistys kerää myös mm. autolahjoituksia.

Vääksyssä on pidetty korsu­kynttilätalkoita. Kynttilänjämiä uusien valamiseen ja muutakin tarpeellista on saatu Padasjoella yksityishenkilöiltä, Pihlajakodilta ja seurakunnalta. Myös paikallinen ukrainalainen Liubov Ploska Riekkotieltä lähettää avustuksia Ukrainaan.

