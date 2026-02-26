Väki väheni – muuttoliike yhä plussalla

Väestönmuutostilasto kertoo, että tammikuussa padasjokelaisten määrä väheni kuudella 2653:een.

Yhtään vauvaa ei syntynyt. Kuolema korjasi neljä kuntalaista.

Padasjoelle muutti vuoden alussa kuusi henkeä ja Padasjoelta pois viisi, joista yksi ulkomaille. Kunnan sisällä muutti neljä asukasta.

Kuhmoisissa ei myöskään saatu uusia asukkaita syntymän kautta vielä tammikuussa. Vaikka tulomuuttajia oli yhdeksän, joista kolme ulkomailta, lähtömuuttajia oli yksi enemmän. Avioeroja tilastoitiin yksi. Kuhmoislaisia oli tammikuun lopussa 1978, mikä on yksi vähemmän kuin joulukuussa.

Asikkalassa väki vähentyi tammikuussa kahdeksalla hengellä 7834:een.