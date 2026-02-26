Padasjoen voima on sen ihmisissä – ja siinä, mihin yhdessä uskomme ja teemme ★

Päijät-Hämeen liiton johtoa kävi viime vuoden lopulla kuntakierrosta kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Alla olevia ajatuksia syntyi, kun olimme keskustelleet Padasjoella kunnanjohtaja Juha Rehulan kanssa.

Kirjoittaja Juha Hertsi, vt. maakuntajohtaja Päijät-Hämeen liitto.

Padasjoki katsoo parhaillaan rohkeasti eteenpäin tilanteessa, jossa väki vähenee ja tulevaisuuden haasteet ovat kovin tuttuja muiden pienten kuntien kanssa: kuntien talous, väestömuutokset ja elinvoima ovat valtakunnallisia ja alueen yhteisiä pohdintoja.

Kunnan strategiatyö on käynnissä, ja keskustelu tulevaisuuden suunnasta käy vilkkaana. Padasjoki ei ole vain kunta kartalla, vakuutti kunnanjohtaja, – se on yhteisö, joka haluaa löytää paikkansa muuttuvassa ajassa ja tehdä sen omilla vahvuuksillaan. Strategiauudistuksessa korostuu ajatus osallistamisesta ja yhdessä tekemisestä: parhaat ratkaisut syntyvät silloin, kun kuntalaisten arjen tunteva viisaus tuodaan pöydälle.

Vanhan strategian visio ”Muutakin kuin mummola” on jo itsessään muistutus siitä, että Padasjoella on aina haluttu olla enemmän kuin menneisyyden muisto. Uudessa luonnoksessa tämä ajatus jalostuu entistä konkreettisemmiksi tavoitteiksi: sataman elävöittämisestä koulutuksen kehittämiseen ja Taulun alueen­ yrittäjyyspotentiaalin vahvistamiseen. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta realistisia – juuri sopivia kunnalle, joka ei pelkää kokeilla uutta.

Talouden tunnusluvut kertovat, että Padasjoki on onnistunut pitämään jalat maassa, vaikka toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan. Hyvä tase, kohtuullinen velkamäärä ja vahva metsäomaisuus antavat vakaan pohjan kehittämiselle. Myös työllisyysalueeseen liittyminen tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia palvelujen vahvistamiseen.

Padasjoen vahvuus ei löydy yhdestä suuresta työnantajasta, vaan monipuolisesta paikallisesta yrittäjyydestä. Metalliteollisuus, puutuoteosaaminen ja huonekalujen alihankinta tekevät kunnasta yllättävänkin vireän toimijan – ja kun tähän lisätään uusiutuvan energian tuoma potentiaali ja kasvava kiinnostus maaseudun elinkeinoihin, syntyy kokonaisuus, jossa pienet purot voivat kasvaa isoiksi.

Matkailun puolella Padasjoki seisoo kultasuonen päällä. Päijänteen kansallispuiston porttina ja UNESCO Global Geopark -alueen osana kunnalla on kädessään valttikortti, jota monet suuremmatkin paikkakunnat saisivat kadehtia. Kun sataman kehittäminen jatkuu ja Kullasvuoren alueen kaavoitusta viedään eteenpäin, syntyy ympäristö, joka houkuttelee niin lisäkävijöitä kuin uusia asukkaitakin. Näin uskomme myös koko maakunnan aluesuunnittelun ja -kehittämisen ohjelmissa.

Silti kaikkein tärkeintä ovat ihmiset — kylien elinvoima, yhteisöllisyys ja padasjokelainen tapa tarttua toimeen. Kunta on kokoaan suurempi juuri siksi, että se nojaa vahvaan paikalliseen identiteettiin. Tästä todisteena on, että padasjokelainen minikylä Kasiniemi juhlii tämän vuoden 2026 Päijät-Hämeen Vuoden Kylä -kilpailun voittoa.

Padasjoella on edelleen tulevaisuuden uskoa ja tekemistä, vanhaa puretaan, uutta suunnitellaan, kuntien välistä yhteistyötä kehittäen ja vähän YT-viilausta tehden.