Pilottihankkeen avulla lisää veneitä Päijännepurjehdukseen ★

Päijännepurjehduksen lähtöpäähän Padasjoelle havitellaan lisäohjelmaa ensi kesäksi

Päijänteen suur­tapahtuma Päijännepurjehdus oli 6.–15.2. Venemessuilla Helsingin Messukeskuksessa esillä Visit Lahti –osastolla. Teams-infossa käytiin jo etänä läpi tulevan kesän suunnitelmia.

Padasjoen suurimpia tapahtumia on tulevana suvena Päijännepurjehdus, joka järjestetään 17.–19.7. Lähtösatamana on vuorostaan eteläisen Päijänteen veneilykeskus Padasjoki ja maali odottaa Jyväskylän saaristokaupunginosan Säynätsalon edustalla.

Viime vuonnahan matkapurjehdukseen osallistui 91 venekuntaa, joihin kuului noin 400 miehistön jäsentä. Huoltojoukot mukaan lukien melkoinen joukko on tulossa taas heinäkuussa satamaan. Järjestelyjä on tekemässä nelisenkymmentä vapaaehtoista.

Takavuosina venemäärä oli reippaasti isompi, pitkälti yli 200.

Päijännepurjehduksen maali oli viime vuonna Padasjoella, jossa pidettiin mm. Päijänne-paneeli. Lähtöpäässä tapahtuma on aina isompi: väkeä on enemmän ja pidempään.

Hyvä näkyvyys, miten saisi lisää osallistujia?

– Medianäkyvyys on ollut hyvää, ollaan saatu noin 2,7 miljoonaa kontaktia, totesi järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Petri Korteniemi.

– Sosiaalisessa mediassa pyöritään noin 900 000 kontaktissa ja GPS-seurannassa oli kisaviikonlopun aikana yli 5 600 yksittäistä kävijää. Viime vuonna lähetettiin ensimmäistä kertaa livestreamissa sää- ja reitti-infoa, kipparikokous ja lähdöt suorana eetteriin, maalipäässä perinteinen Päijänne–paneeli ja palkintojenjako. Katselukertoja mitattiin viisi ja puoli tuhatta. Edelleen ne löytyvät Youtubesta, josta voi käydä vertailemassa reittivalintoja.

Korteniemi esitteli purjehtijan palvelupolun järjestäjän näkövinkkelistä. Huomioon on otettava sekä osallistujat että muu yleisö. Polun alkupäässä on kilpailutoimisto, venepaikat ja ravintolapalvelut.

– Meillä on molemmissa päissä hyvät yhteistyökumppanit, joiden kautta saadaan muona ja juoma, mutta myös wc, suihku ja jätehuolto. Padasjoen päässä ei aina ole ollut saunaa käytettävissä, mutta nythän kunnalla on suunnitelmissaan rantasaunan rakentaminen.

Akilleen kantapäänä on ollut oheisohjelma, joka vetäisi paikkakuntalaisia ja mökkiläisiä veneitä katsomaan. Yleisöä on matkankin varrella, erityisesti kapeikoissa katsomassa. Reitille on tulossa taas kaksi kiertopoijua: Huovarinsaareen pohjoispuolelle ja Karisalmen sillan pohjoispuolelle.

412 rekisteröityä purjevenettä Päijänteellä

Korteniemellä oli tuore listaus Päijänteen purjeveneistä. 8–11 metrin mastokorkeuksia on 124:llä, 11–16-metrisiä on 245 ja suurempia 43.

Lajiliiton rekisteri paljastaa, että eniten veneitä on Lahden Purjehdusseuralla, 121, ja Jyväskylän Veneseuralla toiseksi eniten, 115. Muut veneet jakaantuvat viiteen seuraan.

– Osalla seuroja osallistumisprosentti Päijännepurjehdukseen ei ole sitä, mitä se voisi olla.

Päijännepurjehdus pyrkii kehittymään entistä houkuttelevammaksi uuden pilottihankkeen avulla. Se sisältää ennen kaikkea lähtösataman ohjelman ja tapahtuman sisällön kehittämisen sekä Päijänteen tunnettavuuden lisäämisen. Päijännepurjehdus oli tänä talvena Päijännettä markkinoimassa Düsseldorffin messuilla.

Alun perin Päijännepurjehdusta markkinoitiin helppona tapana tutustua yönylipurjehdukseen porukalla. Osa kilpailee verenmaku suussa voitosta, mutta mukaan mahtuu aina myös rennommalla otteella.

– Usein pohjoisen veneet tulee edeltävällä viikolla perheen kanssa etelään ja Padasjoella vaihdetaan miehistöä tai toisinpäin, kertoi kilpailunjohtaja Joonas Sovinen.

Linjoilla käytiin keskustelua siitä, että veneily on viime vuosina mennyt tukikohtatoiminnaksi. Seuran tukikohdassa vietetään yhteisöllistä aikaa, eikä niinkään lähdetä muualle osallistumaan tapahtumiin. Suuntaus on myös kohti suurempia veneitä, mikä nostaa myös miehistön määrää.