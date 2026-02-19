Luonnonystäviä kaksittain ★

Ystävänpäivänä Padasjoella palkittiin perinteiseen tapaan Vuoden Luonnonystävä. Kunnanjohtaja ja ympäristösihteeri vastaanottivat palkinnon.

Padasjoen Luonnonystävät halusi huomionosoituksella kiittää kuntaa luonto­teemaisesta viime vuodesta ja erityisesti Luonnonlain päivityksestä yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuonna.

– Haluamme samalla kiittää hedelmällisestä yhteistyöstä ja tuesta kunnanjohtaja Juha Rehulaa ja ympäristösihteeri Maria Virtasta, kiitteli Karin Bäcklund.

Virtanen muisteli kiitospuheessaan luonnonvuoden ilmasto-ohjelman toimenpiteitä, vieraslajitorjuntaa ja pölyttäjäpeltoa. Ympäristöteemaisia toimia jatketaan tänä vuonna.

– Olemme olleet mukana laajassa ilmanlaatututkimuksessa ja sen tuloksia saadaan tänä vuonna. Keväällä lanseerataan käyttöön terveysmetsä ja Mainiemelle on tehty virkistysreittiä.

Rehula puolestaan muistutti, että luonnonvuosi ei ollut mikään yksittäinen tempaus.

– Ensin oli strategia, jonka kahdeksasta kärkihankkeesta yksi liittyy yhteiseen luontoomme. Luonnonlaissa todetaan, että jos talous ja luonto ovat vastakkain, Padasjoelle tulee mennä luonnon puolelle.

Reilun 2,5-vuotisen kunnanjohtajapestinsä aikana Rehula on todennut aktiiviset yhdistykset tärkeäksi kunnan voimavaraksi.

– Asioita on tehty oikeasti yhdessä, katse eteenpäin.

Seija Karevaara kertoi, että ensimmäinen Luonnonystävä on valittu ystävänpäivänä 1998 ja sen jälkeen liki vuosittain. Padasjoen kunta on saanut 10 vuotta sitten Luonnonystävä–tunnustuksen ilmastotyöstään. Tonttupolkukin alkoi alun perin ystävänpäivänä Ystävänpolkuna ja muuttui sitten suosituksi joulunajan tonttulaskennaksi.

Tänä talvena käsintehtyjä tonttuhahmoja kurkisteli Saksalan kujilla peräti 100. Neljä lähimmäs laskenutta ja arvontaan osallistunutta palkittiin tontuilla ja Padasjoki–kalenterilla.