Veroposti jatkossa sähköisenä

Verohallinnon kirjeet tulevat jatkossa vain OmaVeroon, jos käyttää OmaVeroa tai muita sähköisiä viranomaispalveluja.

Saapuneesta veropostista saa viestin, kun on ottanut käyttöön Suomi.fi–viestit tai ilmoittanut OmaVerossa oman puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen sähköistä veropostia varten.

Muutos tulee voimaan alkuvuoden 2026 aikana lakimuutoksen jälkeen. Ne, jotka eivät käytä sähköisiä asiointipalveluja, saavat veropostinsa edelleen paperilla.

Kaavamainen työhuonevähennys poistuu vuoden 2026 alussa palkansaajilta. Keväällä 2026 täytettävässä veroilmoituksessa työhuonevähennystä voi kuitenkin vielä hakea vuodelta 2025, jos on tehnyt töitä kotona tai vapaa-ajan asunnolla.

Myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistuu, mutta vuoden 2025 jäsenmaksut voi vielä vähentää veroilmoituksella ensi keväänä. Työttömyyskassojen maksut ovat jatkossakin vähennyskelpoisia.

Työsuhdepolkupyöräedun verovapaus poistuu. Muutos koskee työsuhdepolkupyöriä, joista on sovittu 24.4.2025 tai sen jälkeen. Jos sopimus on tehty jo tätä ennen, polkupyöräetu on verovapaa sopimuskauden loppuun saakka, kuitenkin enintään 5 vuotta edun käyttöönotosta.

Ensi vuodesta lähtien yksityishenkilö voi lahjoittaa toiselle henkilölle verovapaasti enintään 7 499 euroa kolmen vuoden välein. Tällä hetkellä raja on 4 999 euroa.

Perinnöstä ei jatkossa tarvitse maksaa veroa, jos perittävän omaisuuden arvo on alle 30 000 euroa. Nyt raja on 20 000 euroa. Myös perintöveron viivästyskorkoa alennetaan.

Alennettuun 14 prosentin verokantaan kuuluvien tavaroiden ja palveluiden arvonlisävero laskee vuoden 2026 alusta 13,5 prosenttiin. Tähän verokantaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut, lääkkeet, henkilökuljetukset ja majoituspalvelut. Yleinen arvonlisäverokanta on edelleen 25,5 prosenttia.

Pankin maksama asiakasbonus tai -hyvitys on jatkossa veronalaista pääomatuloa, paitsi jos se käytetään palvelumaksuihin.