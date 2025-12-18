Leader-tukia kahdeksalle yhdistykselle Padasjoella ★

Valtion aluehallintouudistuksessa Hämeen ELY-keskus jakaantuu vuodenvaihteessa kahteen elinvoimakeskukseen.

Päijät-Häme ja Päijänne-Leader ovat pian osa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusta, kun taas Kanta-Häme kuuluu jatkossa Sisä-Suomen elinvoimakeskukseen. Leader-ryhmien toiminta ja hakemusten käsittely jatkuu entisellään, juridiset päätökset vain tehdään jatkossa ELY-keskuksen sijaan uusissa Elinvoimakeskuksissa.

1.12. on alkanut ”Yhdessä – osallisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseksi” –hanke, jonka tavoitteena on tuoda yhteen asukkaat, kunnat, hyvinvointialue, viranomaiset ja järjestöt rakentamaan uusia yhteistyömalleja kokonaisturvallisuuden lisäämiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Hankkeessa laaditaan kyläturvallisuussuunnitelmia, järjestetään ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksia ja rakennetaan pysyviä yhteistyöfoorumeita eri toimijoiden välille. Asukaslähtöistä toimintamallia pilotoidaan Päijät-Hämeessä 31.12.2027 saakka.

Kuusi yritystukea Padasjoelle

Kuusi padasjokelaisyritystä on saanut tänä vuonna Leader-tukea yli 55 000 euron edestä. Tofutehtaalle on tukea tullut härkäpavun jalostukseen, MetsäMestareille energiapuukouraan, Lomilla Oy:lle vesistöön liittyvien aktiviteettipalveluiden ja investointihankkeen suunnitteluun, joja-sisu Oy:lle saunakylään, Alatalon lomamökit varustelutason parantamiseen sekä Annan eläinlääkäripalvelut ajanmukaisemman ultraäänilaitteen ja inhalaatioanestesialaitteiston.

Hanketukea on saanut kahdeksan yhdistystä Padasjoelta yhteensä lähes 300 000 euroa. 4H-yhdistystä on tuet­tu hankkeessa, jossa Kotiseututalosta muodostuu yrityskasvatuksen tukikohta, Tuuliakoti ry on saanut tukea viestinnän parantamiseen, Maakesken Yhteismaa yhteiseen venelaituriin, Maakesken Kylä Rientolan monitoimipalveluihin, Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys valuma-aluesuunnitteluun, Kasiniemen kyläyhdistys mm. laituriinsa, Auttoisten kyläyhdistys Maatalon piharemonttiin ja Arrakosken kyläyhdistys Raittiustalon remonttiin.

Leaderista voi kysyä neuvoja, jos suunnittelee uuden yrityksen perustamista, investointia tai liiketoiminnan kehittämistä maaseudulla. Tukea voi saada uusien tuotteiden, palveluiden ja markkinoinnin kehittämiseen, kone- investointeihin, toimitilojen rakentamiseen ja laajentamiseen sekä yrityksen perustamiseen.