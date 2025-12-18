Joululahjoitus VPK:n nuoriso-osastolle ★

Padasjoen Säästöpankkisäätiön joululahjoitus kohdistui tänä vuonna Padasjoen VPK:n nuoriso-osaston suojavarustehankintoihin (2000 euroa).

VPK:n nuoriso-osasto kokoontuu sunnuntaisin klo 12 paloasemalla. Mukana käy säännöllisesti kymmenkunta 10–16-vuotiasta, joista neljäsosa tyttöjä.

– Näissä reeneissä suunnitellaan tulevan kauden ohjelmaa. Ensi sunnuntaina on tämän vuoden viimeinen kokoontuminen kauden päättäjäisten merkeissä, totesi VPK:n puheenjohtaja Niko Ara.

Nuoriso-osastossa harjoitellaan pelastajan perustaitoja, joskin kevennetysti.

– Alkusammutusta, ensiapua ja tiimityöskentelytaitoja, luettelee ohjaaja Jonni Salo.

– Pääsyvaatimuksia ei ole. Hyvällä asenteella ja motivaatiolla pääsee pitkälle, kaikille löytyy kyllä tehtävä.

Aikuisten joukkoon hälytysosastoon pääsee liittymään, kun täyttää 16 vuotta. Siinä vaiheessa voi käydä pelastustoimen peruskurssin ja hankkia muutakin koulutusta. Hälytyksille pääsee mukaan 18–vuotiaana.