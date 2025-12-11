Mhy Etelä-Suomelle uusi hallitus ★

Yksi Suomen suurimmista metsänhoitoyhdistyksistä aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Suomelle on juuri valittu uusi hallitus vuodelle 2026. Järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pulkkinen Tuusulasta ja varapuheenjohtajaksi metsätalousyrittäjä Jussi Salonen Padasjoelta. Pulkkinen toimii tällä hetkellä Mhy Kanta-Hämeen hallituksen puheenjohtajana ja Salonen Mhy Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtajana.

MHY:n hallituksessa Padasjokea edustaa Jussi Salonen (kuvassa neljäs vasemmalta). Kuva Emma Halla-aho.

Päijät-Hämeestä on hallituksessa kolme edustajaa, Salosen lisäksi maa- ja metsätalousyrittäjä Mika Hämäläinen Hollola/Hämeenkoski ja juristi Tuukka Kataja Helsingistä. Kanta-Hämeestä hallitukseen tuli kolme jäsentä, Uusimaalta kaksi.

Yhdistyksen valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hyvinkään entinen kaupunginjohtaja Jyrki Mattila Hyvinkäältä ja varapuheenjohtajaksi Janne Ruoppi Hartolasta. Vuosina 2026–2028 valtuuston muodostavat vuoden 2024 vaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Suomi aloittaa toimintansa 1.1.2026. Se muodostuu Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uusimaan alueilla toimineiden metsänhoitoyhdistysten fuusioituessa yhdeksi uudeksi yhdistykseksi. Jäsenenä on yhteensä noin 10 700 metsänomistajaa, joita palvelee lähes 100 työntekijää. Lisäksi yhdistys työllistää välillisesti noin 700 metsäalan ammattilaista metsänhoitotöissä ja hakkuissa.

– Alueemme tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monimuotoiselle metsätaloudelle. Puun tuotannon ja tehokkaan hiilensidonnan lisäksi Etelä-Suomessa on kasvavaa kysyntää metsien virkistyskäytölle, kuten luontomatkailulle. Myös yhteiskunta haluaa meiltä palveluita, kuten suojelua, ennallistamista, luontoarvojen monipuolistamista ja hiilensidonnan vuokrausta, toteaa hallituksen tuore puheenjohtaja Markku Pulkkinen.

Syyskokous Asikkalassa

Fuusioituneen yhdistyksen ensimmäinen yhteinen syyskokous pidettiin Vääksyssä 4.12.

– Olette tehneet fiksuja, rohkeita ja kauaskantoisia päätöksia yhdistymisen puolesta. Niin pitääkin tehdä. Maailma muuttuu ympärillä, me halutaan näyttää tietä että suurikin voi palvella yksilöllisesti, ketterästi ja taloudellisesti asiakkaita, totesi Mhy Päijät-Hämeen puheenjohtaja Jussi Salonen.

– Vuosi on mennyt vauhdikkaasti todella hyvässä hengessä. Kiitos siitä kaikille teille: johtajille, varjohallitukselle ja yhdistysten työntekijöille, olemme selvinneet hienosti tästä rankasta vuodesta. On ollut kunnia saadessani olla juuri tämän vuoden puheenjohtajana.

Johtoportaan tehtävät lisääntyivät merkittävästi yhdistymistä valmisteltaes­sa.

– Kokousten ja neuvotteluiden lisäksi oli MTK-koulutusta Ellivuoressa ja Helsingissä, puheenjohtajapäivät Tampereella ja Ylläksellä, Metsäsäätiön juhlat ja metsävaltuuskunnan kokous Hanasaaressa, josta tuliaisena oli Mika Hämäläisen jatkopaikka maatalousvaliokuntaan ja Kallepekka Toivola uutena maatalousvaliokuntaan, sekä uutena Tuukka Kataja metsäjohtokuntaan. Nämä on tärkeitä vaikuttamisen ja verkostoitumisen paikkoja ja kuullaan ilman välikäsiä missä mennään.

Salosen mukaan Päijät-Hämeeseen tulee taloudellisesti historiankin valossa todella hyvä vuosi, mikä osittain johtuu hyvästä markkinatilanteesta ja henkilöstön venymisestä tänä poikkeuksellisen työläänä vuonna.

– Vieläkin puun hinta on 2000-luvun toiseksi paras. Energiapuumarkkinat tuli ja meni. Tukilla on aina hintansa.

Valtaosalla metsänomistajista muutos ei näy muuten kuin nimenä laskussa, toki myös uusina palveluina kuten luonnonhoito.

– Tehdään avoin ja asiakaslähtöinen uusi yhdistys.

Kokouksessa esittäytyi Mhy Etelä-Suomen tuleva johtaja Eero Poikonen Keski-Suomesta.

– Poikonen on ollut tässä nyt puoli vuotta fuusiokätilönä. Hän erottautui heti hakijajoukosta harkkitsevana, rauhallisena ja ammattitaitonsa puolesta. Urheilevaa miestä ei vielä ikä paina, vaan hän lupasi tehdä Etelä-Suomesta maan parhaan yhdistyksen ja hyvältä näyttää tähän mennessä. Tervetuloa tänne hämäläisten ja uusimaalaisten keskuuteen.