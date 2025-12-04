Työmarkkinaosaaja Hietala hallinnon asiantuntijaksi ★

Lahdessa asuva Susanna Hietala aloitti viime viikolla vuoden mittaisen sijaispestinsä Padasjoen kunnan hallinnon asiantuntijana. Vt. hallintojohtaja Moona Leinonen ehtii perehdyttää häntä seuraajakseen kuukauden verran ennen vanhempainvapaalle jäämistään.

– Harvoin tulee tällaisia tilaisuuksia hypätä lennossa näinkin isoihin saappaisiin. Olin ehtinyt olla vasta muutaman viikon Keravan työllisyyspalveluita suunnittelemassa, kun Padasjoen kunnanjohtaja soitti ja tarjosi töitä, kertoo hallintojohtajan virkaa syksyllä hakenut Hietala.

– Työllisyysalueella erityisasiantuntijan työni oli päättynyt kesällä. Työllisyysalueen valmistelun kautta tutustuin Lahden ympäristökuntiin lähemmin ja sen tiimoilta tuli Padasjoellakin käytyä useamman kerran.

29-vuotias Susanna Hietala on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt hankkia runsaasti monipuolista työkokemusta. Neljä kuntaakin on ollut työnantajana.

Työ Padasjoen hallinnossa on vielä mielenkiintoisempaa kuin Hietala osasi etukäteen odottaa. Erilaisten valmistelutöiden lisäksi hän on jo ehtinyt silmätä sisäisiä ohjeita, josko niissä olisi yhtenäistämistä. Kunnan kakkosvirkamiehenä tuleva hallintojohtajan sijainen sijaistaa kunnanjohtajaa tämän lomien ajan.

– On myös kiva päästä syventämään työoikeusosaamistaan käytäntöön.

Itä-Suomen yliopistossa siviilioikeutta lukenut Hietala valmistui vuonna 2023. Työkokemusta on kertynyt yliopistolta, Mäntsälän kunnasta, opiskelijajärjestöstä ja yksityiseltä puolelta, joskin Hietala on tehnyt töitä pienen ikänsä. Maatalon tyttärenä hän osallistuu edelleen perheyrityksen tapahtumiin Nastolassa, jossa vanhemmilla on emolehmätila ja lähimyyntiä.

– Maallemuutto on haaveena, mutta ei ehkä maatilan pitäminen.

Työura alkoi jo kouluiässä kesätorimyyjänä Vuolenkoskella. Yrittäjäkokemustakin karttui, kun Hietala ryhtyi 4H-yrittäjäksi. Lukioaikana hän teki keikkaa kuntosalin lapsiparkissa ja ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen siivosi Vierumäen urheiluopistolla. Siivoustöitä Hietala teki myös Turussa ja pari kesää kului Postin palveluksessa.

Hietalan puoliso käy junalla Helsingissä töissä; hän on ohjelmistoyrityksen liiketoimintajohtajana.

Oikeudellista otetta hallintotehtäviin

Hietalaa on pienestä pitäen kiinnostanut sopimustekniikka: lapsena hän pyysi vanhemmiltaan anteeksi kirjallisesti ja otti näiden allekirjoitukset paperiin vahvistukseksi. TES:it ja työsuojeluasiat ovat puolestaan tuttuja opintojen kautta.

– Oikeustiede oli helppo valinta, yhteiskunta ja yhteiskunnallinen muutos on kiinnostanut aina. Tuttava valmennuskurssilta vinkkasi, että Joensuussa Itä-Suomen yliopistolla on linja, joka olisi enemmän minun tyyliäni. Vaikka tutkinto on hallintotieteiden maisteri, opinnot oli melkein puhtaasti oikeustiedettä ja sivuaineena yhteiskuntatieteitä.

Peruskoulun jälkeen Hietala meni lukioon Kauniaisiin, koska äidin vanhemmat asuivat lähellä Espoossa. Välivuodet menivät Turussa ja yliopiston jälkeen oli edessä muutto Joensuusta Espooseen.

Vapaa-ajalla Hietala tykkää samoilla luonnossa. Harrastuksiin kuuluu myös kuntosali, uiminen, lukeminen ja teatterikäynnit.

– Olen aiemmin kutonut sukkia kausittain, mutta nyt olen innostunut tekemään mekkoja. Tietynlaisia mekkoja ei kaupasta valmiina saa, joten opettelin ompelemaan niitä itse.

Pikkuhiljaa Hietalasta on sukeutunut jouluttaja. Nyt ei joulukoristeille kuitenkaan ole tilaa, kun hääkoristeita on niin paljon ympäri asuntoa. Hän on menossa naimisiin 13.12.

– Islannin matkasta haaveillaan, mutta koska lomapäiviä ei isommin ole tiedossa, on ajankohta vielä avoinna. Lisäksi ollaan molemmat excel-ihmisiä ja tykätään analysoida kaikki mahdollinen aiheeseen liittyvä, joten lähteminen ei ole ihan helppoa.