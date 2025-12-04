Nuorisoaktivaattori kouluvierailulla ★

Päijänne-Leaderin nuoriso- ja yhteisöaktivaattori Tiina Västilä kävi torstaina 27.11. Pappilanmäen koululla tarjoamassa glögiä ja pipareita sekä tietoa nuorisolle tarjolla olevista avustuksista.

Nuorisoleaderin sähköinen avustushaku avautuu keväällä. Tiina Västilä lupasi päätökset viikossa.

Infopisteellä kävijät kirjoittivat lisäksi lapuille, mitä he kaipaavat Padasjoelle.

Padasjokelaisnuorten toiveista tehtiin torstain kouluvierailulla yhteenveto, joka lähetettiin myös kunnalle, seurakunnalle ja 4H:lle tiedoksi. Lisäksi jaettiin tietoa Leaderin nuorisoavustuksista: ne ovat 13–20-vuotiaiden haettavissa taas ensi keväänä mm. yhteiskäyttöisiin harrastusvälineisiin, tapahtumiin ja nuorisoyrityksen hankintoihin.

Pappilanmäkeläisten toivelistalla oli mm. isompi ja monipuolisempi kuntosali, ilmainen kuntosali nuorille, enemmän sählyä, oma liikkaryhmä tytöille, jalkapallokerho, uudet sählymoken kamat, edullinen hevostalli, enemmän hengailupaikkoja, Amazing Race Padasjoki, sisävälkille toimintaa, paremmat bussiyhteydet, kissakahvila, possukahvila… Toista kauppaa kaivattiin takaisin, samoin R-kioskia. Meikkejä ei Padasjoelta saa, se näkyi monen tytön vastauksissa.

– Ei mitään, täällä on jo kaikkea kivaa!

Vaikka toiveita olikin paljon, myös paljon hyvää löytyi kotikunnasta. Nuoret arvostivat sitä, että saavat opiskella pienessä koulussa, S-market on koulun lähellä, on kavereita ja harrastusmahdollisuuksia.