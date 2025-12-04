Keskustaajaman laajennettu asemakaava vireillä ★

Marraskuussa vireille tullut Padasjoen keskustan asemakaavauudistus oli esittelyssä yleisötilaisuudessa tiistai-iltana 2.12.

Kimmo Liimatainen ja Osmo Knaapi olivat illan puhujat yleisötilaisuudessa Kuntalassa.

Rakennustarkastaja Knaapi totesi, että vanha keskusta muodostuu useasta eri asemakaavasta.

– Kaava on kuulutettu nähtäville ja nyt kerätään tietoa kiinteistöjen omistajilta, yksityisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä, etenkin jos käyttötarkoitusta halutaan muuttaa.

Kaavan tarkoituksena on laajentaa asemakaava-aluetta Kellosalmentien itäpuolelle, kehittää Monitoimitalon ympäristön liikennejärjestelyjä, muuttaa yleisiä tiealueita katualueiksi, mahdollistaa alueella käytöstä poistuneiden liiketilojen muuttaminen asuinkäyttöön ja osoittaa hulevesien käsittelyyn varattavat alueet. Valumavedethän menevät nykyisellään sellaisenaan Kirkkojokeen ja edelleen Päijänteeseen. Hulevesiselvityksessä jokivesi on lievästi rehevää.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen, arkeologisen inventoinnin ja luontoselvityksen. 17 hehtaarin alue on suurimmalta osaltaan rakennettua ympäristöä, mutta ydinkeskustassakin on metsiköitä ja lehtoa. Kirkkojoesta on havaintoja saukosta ja kivisimpusta, jotka ovat luontodirektiivissä mainittuja tärkeitä lajeja.

Havaittu on myös rauhoitettu palokärki ja tiukan suojelun piiriin kuuluvan viitasammakon potentiaalisia lisääntymisalueita sekä sudenkorentojen elinympäristöjä. Lepakoiden esiintymisen on arvioitu olevan mahdollista koko selvitysalueella. Kirkkojoen laskusuu Päijänteelle on kansallisesti tärkeä lintualue.

Arkeologisissa tutkimuksissa löytyi yksi historiallisen ajan kiviaita ja tukimuuri, joille ehdotetaan suojelumerkintää.

Alueella sijaitsee mm. valtakunnallisesti arvokas Saksalan kartanon ympäristö, Työväentalo, Visapuisto, Keskustori, omakotitaloja, kerrostaloja, liikekiinteistöjä ja kunnan keskeisiä toimintoja kuten kirjasto ja uimahalli. Selvityksissä on tarkasteltu myös Pappilanmäen koulun ympäristöä siltä varalta, että tulee tarvetta kaavamuutokselle.

Kiinteistönomistajille on lähetetty kirjepostia kaavahankkeesta.

– Kaikki aineisto löytyy kunnan nettisivuilta ja kirjastosta paperiversiot.

Mielipiteitään voi lähettää kuntaan 26.1. asti.