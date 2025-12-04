Jouluapuri Mio taikoi torilavalla ★

Joulukausi avautui syksyisen synkeässä säässä, jonne toinen toistaan upeammat näyteikkunat Keskustiellä toivat valoaan. Joulunavauksessa lauantaina 29.11. pukin apurina oli tänä vuonna tonttutyttö Mio, joka esitti taikatemppuja lapsiyleisön iloksi.

Pukki jakeli namuja torilla, mutta ehti myös lavalle tonttutytön apulaiseksi.

– Ihana tunnelma, vaikkei ole lunta. Tällainen tapahtuma tuo ihmiset kivasti yhteen, hehkutti lahtelaistaiteilija Ladycrone, joka on tehnyt joulukeikkojen lisäksi viime aikoina koulu- ja päiväkotivierailuja.

Taikatemppujen ohella Ladycronen valikoimaan kuuluu kasvomaalauksia, glittertatuointeja, ilmapalloeläimiä, hattaraa ja popparia. Hänellä on toistakymmentä esiintymishahmoa.

Tonttutyttö nappasi mukaansa lavalle Joulupukin, joka oli saapunut pohjoisesta varta vasten Padasjoen joulua avaamaan. Pukki kertoi, että reki oli hyytynyt Esson suoralle ja jäänyt Laukkasen korjaamolle.

Keskustassa parveili runsaasti väkeä ennen ilotulitusta.

Monissa paikoissa oli glögi- tai kahvitarjoilu ja arpajaisia.

Pikantissa SPR tarjosi riisipuuroa ja Modetissa oli tietovisa.

Päijänne Fightersin harjoitussalissa oli avoimet ovet ja temppurata lapsille.

Mörkö sai uudet pinnat

Ravintola Mörkö avasi Joulunavauslauantaina oltuaan koko marraskuun remontissa. Pitseria uudistui lattiasta kattoon, myös keittiö päivittyi. Jo aiemmin tutuksi tullut iskulause ”Make Padasjoki great again” näkyy nyt sekä uusissa ulkoteippauksissa että sisäseinässä valotauluna.

Ovi oli auki pitkän tauon jälkeen.

Tiski, kahvipiste, pöydät ja tuolit on kaikki uusittu. Lämmin vaaleanruskea on nyt sisustuksen pääväri.

Kokoomus esillä

Sote-palvelut ovat kansalaisten kestohuolenaihe. Kokoomuksen aluevaltuutetuilla oli kuitenkin hyviä uutisia padasjokelaisille: palvelupisteet säilyvät entisenlaisina, muutosta ei ole näköpiirissä, minkä lisäksi Padasjoen uusi pela-sote–asema on Hyvinvointialueen­ investointiohjelmassa merkitty vuosikymmenen lopulle.

Sahan joulumyyjäisissä ja myöhemmin Joulunavauk­sessa oli uusi myyjä, lahtelaisyritys joka myy yleensä katiskoita ja muita kalastustarvikkeita, mutta nyt myyntitiskillä oli mm. värikkäitä villahousuja ja pipoja sekä metsästysveitsiä. Lisäksi joulumyyntiin oli itse väkerretty linnunruokia.

Mainiemen vanhalla sahalla kävi kuhina.

Padaskukkakin pystyi tuomaan sahalle joulukukkia, koska sää oli kuusi astetta plussalla.