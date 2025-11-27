Padasjoen Seniorit jatkaa aktiivista toimintaa ★

Padasjoen Seniorit ry piti syyskokouksensa Modetissa torstaina 20.11.

Tarja Arola jatkaa hallituksen puheenjohtajana sekä Hannu Taipale, Matti Jaakkola ja Eki Rantasalo muina jäseninä. Pirkko ja Veikko Nikkarikosken jäädessä pois tilalle valittiin Eero Karevaara ja Johanna Rouvila.

Varsinaisten jäsenien jäsenmaksu päätettiin nostaa 30 euroon. Jäsenmaksuun sisältyy Kansallisen Senio­riliiton julkaisema Patina-lehti. Padasjoen Senio­rit ry:n nettisivua ryhtyy Veikko Nikkarikosken sijasta päivittämään Eki Rantasalo.

Padasjoen Seniorit ry:llä on meneillään kahdeksas toimintavuosi. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta ja yhdistys toimii ikäänty­vien ja eläkeläisten paikallisena edunvalvojana. Yhteistyötä tehdään eri eläkeläisjärjestöjen kanssa, kuten Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta HENE ja Valtakunnallinen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kanssa.

Yhdistyksen edustajana Padasjoen Vanhus- ja vammaisneuvostossa toimii Seija Karevaara.

Padasjoen Seniorit ry järjestää virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa kuten teatteri- ja konserttimatkoja, osallistuu kirjaston muistikahvilaan, järjestää henkistä ja fyysistä toimintaa esimerkiksi kuntosali- ja sauvakävelyryhmä sekä tietovisa kaksi kertaa vuodessa. Vanhustenviikolla yhdistys tarjoaa Tuuliakodin asukkaille kahvit. Myös kotiseuturetki on kuulunut vuosittaiseen ohjelmaan.

Vielä tämän vuoden puolellakin yhdistyksellä on paljon aktiivista toimintaa. Tarja Arola kävi heti kokousta seuraavana lauantaina onnittelemassa Lammin Seudun Kansallisia Senioreita yhdistyksen täyttäessä 30 vuotta. 28.11. Tallukassa järjestettävään Seniorifoorumiin ja piirin syyskokoukseen lähtevät edustamaan Tarja Arola ja Pirkko Nikkarikoski.

Padasjokelaiset lähtevät yhdessä kuhmoslaisten kanssa Kangasalle Arja Korisevan joulukonserttiin 11.12. Heti seuraavana päivänä yhdistyksen jäsenet ovat menossa katsomaan Pikkujoulupläjäys­tä ravintola Modettiin.