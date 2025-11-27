Padasjoen Ladulla 40-vuotisjuhlavuosi ★

Padasjoen Ladun syyskokouksessa keskiviikkona 19.11. suunniteltiin juhlavuoden huomioimista: vuonna 1986 perustettu yhdistys täyttää ensi vuonna 40 vuotta. Jäseniä sillä on 170.

Kokous pidettiin Puulonin tehtaalla Taulun teollisuusalueella.

Suunnitteilla on ainakin melonnan alkeiskurssi, pelastautumisharjoitus, ensiapukurssi ja perinteiset Kelventeen kuutamo- ja yömelontatapahtumat. Melontakausi alkaa entiseen tapaan vappuna: 1.5. on ohjelmassa Pikkujärviseikkailu (Mainiemi-Yläjärvi-Kirkkolammi-Laivaranta-Mainiemi).

Myös kesän ohjatut iltamelonnat, maastopyörälenkit ja gravel-lenkit saavat jatkoa ensi kesäkaudella. Avovesiuintirataa ylläpidetään Päijänteellä Kaunismäessä.

Viime keväänä alkanut melontakaluston verkkovuokraus jatkuu sekin. Padasjoen Ladun verkkosivuilta löytyy linkki, josta voi varata etukäteen ja maksaa kanootin tai kajakin. Tarkoitus on saada ensi kesäksi myös maastopyörät verkkovuokraamoon. Yhdistys vuokraa myös retkeilyvälineitä ja sillä on pyöränhuoltopiste jäsenille.

– Kaluston vuokratulot olivat normaalilla tasolla, vaikka vuokraus alkoi vasta juhannuksesta. Toisaalta vuokraustoiminnan järjestämisestä koituu myös isot kulut ja kalusto vaatii enemmän huoltoa kuin omassa käytössä, totesi syyskokousta johtanut Tuukka Virkkilä.

Venetaksiyrittäjän kesätyöntekijät hoitivat sesonkina kaluston luovuttamisen asiakkaille Mainiemessä ja yhdistyksen aktiivijäsen kävi nostelemassa melontavälineet takaisin paikoilleen.

Isompia hankintoja ei ensi vuonna ole tarkoitus tehdä, kalusto on todella hyvin ajantasalla. Melontavajaa kunnostetaan. Polkupyörille ja pelastusliiveille aiotaan vuokrata lämmintä varastotilaa.

Virkkilän johdolla yhä

Puheenjohtajana jatkaa Tuukka Virkkilä ja hallituksen jäseninä Irene Luukko, Samuli Lampinen, Arto Honkanen, Eero Karevaara ja Ilpo Siljander. Uutena mukaan valittiin Risto Luoma.

Lopuksi keskusteltiin sääntömuutoksesta. Suomen Ladun mallisäännöt ovat juuri ilmestyneet ja niistä otetaan soveltuvin osin mallia, kun ensi vuoden puolella sääntöjä uudistetaan. Muutostarvetta on mm. hallituksen jäsenmäärässä ja etäkokousten mahdollistamisessa.