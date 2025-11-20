Kahdelle arrakoskelaisperheelle vauvaonnittelut ★

Arrakosken kyläyhdistyksen syyskokous alkoi sunnuntaina 16.11. varsin iloisissa merkeissä, sillä kahdelle perheelle annettiin vauvaonnittelut.

Arrakosken lapsiluku on vahvistunut vuoden mittaan kahdella nuorella miehellä, kun Elina ja Esa Rantasen perhe muuttui kolmihenkiseksi Kalle-vauvan synnyttyä, samoin Pia ja Pasi Salomaan perheeseen syntyi kolmanneksi jäseneksi poikavauva. Kallella ja Kalevilla on ikäeroa vain kuukausi.

Elina, Esa ja Kalle Rantanen sekä Pasi, Pia ja Kalevi Salomaa olivat kyläkokouksen päätähtiä.

Muistamisten jälkeen käynnistyivät kokouksessa vieraana olleen kunnanjohtajan lappusulkeiset. Vaikka jo pari kylää on saanut kylä- ja kyläturvallisuussuunnitelmansa valmiiksi, Arrakoski vasta aloittelee omaansa.

– Tästä ei kannata ollenkaan olla huolissaan, sillä jo alun perin oli sovittu, että kylät etenevät omaa tahtiaan, totesi Juha Rehula.

Arrakoskella on jo ennestään ollut olemassa suunnitelmallista toimintaa, joten päivittäminen onnistuu ripeästi.

– Vaikka kylien suunnitelmat ovat keskenään erilaisia, kyläsuunnitelmat antavat paremman pohjan hakea mahdollisiin hankkeisiin ulkopuolista rahoitusta. Myös kunnan näkökannalta olisi suotavaa, että esimerkiksi kylätalojen kunnostus- tai muut isommat hankkeet olisivat hyvissä ajoin etukäteen tiedossa.

Keväällä toteutetussa kyläkyselyssä Arrakosken suurimmiksi vahvuuksiksi nousivat yhteisöllisyys, luonto ja auttamisen halu. Kehittämisen painopisteet ovat asuminen ja palvelut, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä viestinnän vahvistaminen.

Kylän ilmapiiri koetaan kyselyn mukaan hyväksi. Arrakoskella arvostetaan naapuriapua, talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä. Yhteisiä tapahtumia, kuten kirpputoreja, retkiä ja kyläjuhlia toivotaan lisää. Moni on valmis auttamaan vapaaehtoisesti esimerkiksi kuljetuksissa, digiapuna tai talkoissa.

Kylä nähdään turvallisena ja hyvänä asuinpaikkana kaikenikäisille. Haasteena on julkisen liikenteen puute, pitkät välimatkat ja rajallinen asuntotarjonta.

Arrakoskelle toivotaan kylätalkkarin ja asiointiliikenteen palveluita, käsityöpiiriä, kyläjumppaa ja muita yhteisiä harrastusryhmiä. Toivelistalla on myös uimaranta ja retkeilyreitti laavuineen. Lisäksi muun muassa ulkokuntosalia ja kuntoportaita kaivattiin.

Liikenneturvallisuus huolettaa Valtatie 24 ja Arrakoskentien risteyksessä sekä Kaukelantiellä. Nopeusrajoituksia ja valaistusta toivotaan tarkistettavan. Kevyenliikenteen väylä Arrakoskelta kirkolle nähtiin tärkeimpänä turvallisuushankkeena. Kyläläiset toivoivat myös ensiapukoulutusta ja varautumissuunnitelmaa. Monet olivat kiinnostuneita osallistumaan kyläturvallisuutta parantavaan koulutukseen.

Tiedonkulku toimii pääosin Facebookin ja puskaradion kautta, mutta osa asukkaasta toivoo parempaa viestintää ilman somea käyttämällä kylän ilmoitustauluja, lehti-ilmoituksia ja omaa kylälehteä.

Paljon tapahtumia vielä tänä vuonna

Kokouksessa keskusteltiin myös mahdollisuudesta liittyä kunnan vesijohtoverkkoon. Kunnanjohtaja lupasi selvitellä asiaa,­ mutta jätti kyläläisten tehtäväksi selvittää kuinka paljon halukkaita liittyjiä olisi.

Syyskokous valitsi johtokuntaan yhden uuden jäsenen Anne Lepistön jättäydyttyä pois. Hänen tilalleen valittiin kylälle muuttanut Hanna-Leena Sievänen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Hanna Särkiö, Henni Koskimäki, Hannu Kaleva, Irene Luukko, Pauli Niskanen, Seppo Phryl, Katri Suntela, Tarja Veijalainen. Nuorisojäsen Leo Mäkinen on erovuorossa ja kylän nuoret kokoontuvatkin piakkoin päättämään valitaanko johtokuntaan joku toinen nuoria edustamaan. Kyläturvallisuussuunnitelmaan liittyen turvallisuusvastaaviksi valittiin Seppo Phryl ja Hannu Kaleva. Turvallisuustiimiin ilmoittautui myös Pasi Salomaa.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin pilkkikisat, tanssit ja Elotapahtuma. Toiveita kävelyretkistä lähimaastoon sekä pulkkamäestä Raittiustalon mäelle esitettiin.

Loppuvuonna on tulossa vielä toinen jouluaskarteluhetki sekä uutena toimintona joulutori lauantaina 13.12.

– Ilmaisia myyntipöytiä sopii varata. Eetun kalakauppa jalkautuu pihalle ja lapsille tehdään tonttupolku pihapiiriin. Kyläyhdistyksen puffetin lisäksi myös joulupuuroa on tarjolla, mainosti Hanna Särkiö.

Heti seuraavana päivänä sunnuntaina 14.12. Raittiustalolla on joululaulutilaisuus. Kyläläiset ottavat yhdessä uutta vuotta vastaan perinteisesti kylätalon mäellä raketteja ampuen ja makkaraa pais­taen. Tänä vuonna poltetaan myös kokko.

Tiedottamista varten perustettiin uusi Arrakoskella tapahtuu -WhatsApp-ryhmä. Halukkaat pääsivät liittymään ryhmään jo kokouksessa, mutta myös vanhalta kyläkaupalta löytyy lista, johon voi ilmoittaa nimensä ja puhelinnumeronsa päästäkseen ryhmään mukaan.

Entinen arrakoskelainen halusi lahjoittaa Arrakosken sahaa esittävän taulun takaisin kotikonnuilleen. Aikoinaan Kyllikki Sieväsen maalaama taulu pääsi edustavalle paikalle Raittiustalon seinälle.