Uutta tutkimusta tuulivoimaloiden meluhaitoista ★

Nykyiset melun mallinnusohjelmistot aliarvioivat tuulivoimaloiden melua järjestelmällisesti. Ne aliarvioivat äänen kantautumista ja mahdollisia terveysriskejä.

Uudella simulointityökalulla (SoundSim360-malli; Mattson ja Eriksson, 2025) saadut tulokset osoittavat, että nykyaikaisten tuulivoimaloiden infraäänitasot ovat huomattavasti korkeampia ja kantautuvat huomattavasti pidemmälle, kuin aikaisemmin on oletettu.

Tuulivoimamelu voi vaihdella jopa 20 dB yhden päivän aikana. A-painotetut dB-asteikot eivät sovellu matalataajuisille äänille. Nykyisin rakennettavien suurvoimaloiden (korkeus 300 m) infraääni leviää vielä 10 km päähän tasolla, joka vaikuttaa ihmisiin.

Infraääni vaikuttaa aivoihin suoraan kallon kautta ja epäsuorasti sisäkorvan kautta. Tuulivoimaloiden sykkivä infraääni vaikuttaa kaikkiin, mutta herkät ihmiset reagoivat siihen jo lyhyen altistuksen jälkeen. Se voi aiheuttaa päänsärkyä, ärtymystä, unihäiriöitä ja ahdistusta.

Vaikutukset riippuvat äänenpaineesta ja altistumisen kestosta. Hyväksyttäville infraäänitasoille ja turvaetäisyyksille ei ole toistaiseksi ohjeistusta.

Jopa Euroopan parlamentti on ottanut ruotsalaistutkijoiden uudet tutkimustulokset tuulivoimalamelun terveysvaikutuksista vakavasti. EU:n ympäristövaliokunta on aloittanut tuulivoimaloiden melua ja sen vaikutuksia koskevan tiedon keräämisen, ja komissio on sitoutunut antamaan asiasta kirjallisen lausunnon kolmen kuukauden kuluessa. Uusi tieto voi muuttaa EU:n melu- ja teollisuusdirektiivejä.

Täällä meillä Padasjoella tilanne on huolestuttava. Kaavoitusvaiheeseen edennyt Tornimäen voimala-alue on laaja ja liian lähellä asutusta. Valtaosa Padasjoen asukkaista asuu 10 kilometrin säteellä tuulivoimaloista ja altistuisi näin tuulivoimaloiden matalataajuisen melun haittavaikutuksille.

Kun uusi tutkimustieto leviää, on selvää, että kiinteistöjen arvo tuulivoimalakunnissa laskee tästäkin syystä. Unihäiriöitä, ahdistusta ja päänsärkyä on monille luvassa täällä meilläkin, jos 330 metrin korkeudessa pyörivät voimalamyllyt pian välkkyvät ja meluavat ympärillämme yötä päivää.

Poismuutto olisi ratkaisu, mutta asunto ei mene enää kaupaksi, eikä pankki anna asuntoa vasten lainaa heikentyneen vakuusarvon takia. Näin on käynyt tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville.

Kuntapäättäjät voivat vielä muuttaa tulevaisuutemme. Uskomme ja luotamme viisauteenne tehdä kuntalaisten asumisterveyttä turvaavia päätöksiä.

Merja Turpeinen, Nyystölä