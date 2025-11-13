Taksiasemasta Granille näppärä toimistotila ★

Entinen taksiasema Monitoimitalon päädyssä ei ehtinyt olla kauaakaan tyhjänä, sillä yrittäjä Simo Gran vuokrasi huoneiston itselleen toimistotilaksi.

Granin toimistolle löytää helposti, sillä ikkunassa on suuri mainoskangas.

Viimeiset tavaransa Gran siirsi Kuntalasta sijanneesta toimistohuoneestaan maanantaina 10.11.

Kun Kuntalan uusi puoli joutui käyttökieltoon, alkoi vanhemmalla puolella olla tungosta.

– Esimerkiksi tekninen johtaja ja rakennustarkastaja jakoivat työhuoneen. Heti kun kuulin taksiaseman loppumisesta, varasin tilan itselleni ja luovutin Kuntalan työhuoneen niille, joille se kuuluu, kertoo isänpäivän iltana lippujen laskusta tavoitettu Simo Gran.

Monitoimitalon toimistossa on Granille riittävästi tilaa ja omaa rauhaa.

– Yleensä minä menen asiakkaiden luokse, mutta joskus asiakkaatkin piipahtavat luonani toimistolla. Omaa tilaa tarvitsen lähinnä isännöitsijöiden kanssa pidettäviin palavereihin ja omaa rauhaa Teams-kokouksia ja paperitöitä varten.

Koneet ja tarvikkeet ovat teollisuusalueella sijaitsevassa hallissa ja pihamaalla. Nykymaailman menosta johtuen joka on paikassa 24/7 vartiointi.

Lauha syksy suosinut syystöitä

Metsä- ja mökkipalvelut Simo Gran tarjoaa kiinteistön huoltopalveluita sekä tekee lisäksi rakennus-, remontti- ja putkitöitä. Repertuaariin kuuluu yrityksen nimen mukaisesti myös metsätyöt. Taruksen retkeilyalueen hoitajana ja valvojana toimiva Gran perusti keväällä toisen yrityksen, joka tarjoaa luontomatkailupalveluja Taruksen alueelle sekä vuokraa Kellosalmella sijaitsevaa mökkiä.

– Takana on mukavan kiireinen kesä ja vieläkin on niin sanottuja kesätöitä tekemättä, joten lauha syksy ei ole haitannut minua yhtään. Kiinteistöt alkavat olla talvikunnossa eli pihat on siivottu ja sadevesikourut putsattu, mutta kaivurihommia ja pyöräkuormaajalla tehtäviä töitä sekä puunkaatoa olisi vielä jokunen tekemättä.

Vähäsateinen syksy on ollut oivaa aikaa myös rakennushommiin, erityisesti laiturien korjaamiseen, koska vedet ovat ennätysalhaalla.

– En muista vesien olleen noin matalalla eikä varmaan muista minua paljon vanhemmatkaan. Kumisaappaat jalassa on pystynyt laitureita laittelemaan.

Myös hiiriverkkojen asennusta on tänä syksynä ollut poikkeuksellisen paljon.

Myös luontomatkailua

Yksin Simo Gran ei kuitenkaan töitä paina, vaan kaksi työmiestä tekee verokortilla töitä Granille ja alihankinnan kautta Gran tarvittaessa työllistää 2–4 henkilöä. Alihankkijoita löytyy myös kiinteistöjen siivouksessa.

Taruksen alueella kesä sujui hyvin.

– Vuokralaisia oli hyvin ja savusauna saatiin lämmittää monta kertaa. Normaalia pientä sotkemista nuotiopaikoilla ilmeni, mutta ei mitään suurta ilkivaltaa.

Luontomatkailutoimintaa ei ensimmäisenä kesänä lähtenyt varsinaiseen lentoon, mutta soittoja asiaan liittyen tuli paljon.

– Kyseltiin kovasti nuotiopaikoista ja laavuista ja ehkä suomalaiset tee se itse -ihmisinä lähtivät retkeilemään tietoja saatuaan omatoimisesti. Uskoisin että tällä omalla luontomatkailun mainonnalla oli vaikutusta Taruksen suosion kasvuun.

– Lunta saisi kyllä jo tulla, niin tulisi vähän valoisampaa. Sitten kun lunta tulee, niin saa mennä taas yötä päivää, mutta se ei minua haittaa.

Töiden lisäksi luottamustoimet pitävät Granin kiireisenä.

– Valtuuston käsittelyyn on tulossa monta tärkeää asiaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtajana minun pitää perehtyä astetta paremmin käsittelyyn tuleviin asioihin.

Granilla ei ole vapaa-ajanvietto-ongelmia, mutta se ei häntä häiritse.

– Tykkään siitä, että on aina tekemistä. Toimeton päivä on minulle kauhistus. Kyllä kotoakin tekemättömiä töitä löytyy.