Työväentalon vuokrauskalenteri avattu ★

Työväenyhdistyksen hallitus vuodelle 2026 valittiin sunnuntain 26.10. syyskokouksessa.

Hallituksessa ovat Mira Vilkman, Leena Hopeela-Juvonen, Jyrki Salonen, Saija Malaste, Paavo Malaste ja Pirkko Kauren. Varajäseneksi valittiin Tara Vilkman.

– Työviksellä on ollut mukavasti toimintaa viime aikoina. Erilaisten myyntitapahtumien lisäksi on ollut yksityishenkilöiden merkkipäiviä ja myös loppuvuodelle on useampia varauksia, iloitsee Vilkman.

– Yhdistys järjestää joulumyyjäiset sunnuntaina 14.12. Kaikki ovat tervetulleita myymään, pöytävaraus on vitosen. Jouluista tunnelmaa saliin tuo tanssiorkesteri Yön Sävel, jolle voi antaa vapaaehtoisen maksun. Tilaisuudessa on puffetti.

Puheenjohtajana jatkaa Mira Vilkman, joka toimii myös jäsenasiainhoitajana ja Työväentalon varausten hoitajana yhdessä Paavo Malasteen kanssa. Varapuheenjohtajaksi nimettiin Leena Hopeela-Juvonen. Rahastonhoitajana toimii Jyrki Salonen, nuorisovastaavana Tara Vilkman ja nettivastaavana Saija Malaste.

Työväentalo on remontoitu lähes kauttaaltaan, seuraavaksi on vuorossa salin lattian hiominen. Lumityöt hoidetaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan talkoovoimin. Lämmityksen tehostamista talvella pohdittiin ja yhtenä vaihtoehtona keskusteltiin pellettitakasta öljylämmityksen tilalle.

Työväentalon vuokrauk­sille on avattu kalenteri. Hintoja on tarkasteltu kukkarolle sopiviksi.