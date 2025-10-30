Kulttuuria päiväkoteihin ja kouluihin jo 20 vuotta ★

Lastenkulttuurikeskus Efektin kautta saadaan vuosittain 100 kulttuurivierailua Päijät-Hämeen kouluihin ja päiväkoteihin.

Padasjoella on toteutunut jo Taikuri Karin esitys alakoululla; tulossa on Valopaja päiväkodille, Palago-yh­tyeen monikielinen konsertti yläkoululle sekä Taikuri Puijon Torvi alakoululle ja päiväkotilaisille.

– Esimerkiksi Taikuri Kari oli lukemiseen kannustava taikaesitys ja sopi siksi hyvin Padasjoelle, kertoo Efekti-työryhmässä mukana oleva kunnan erityisnuorisotyöntekijä Paavo Malaste, joka yhdessä hyvinvointijohtaja Pauliina Koskelan kanssa edustaa kokouksissa Padasjokea.

– Esiintyjät saa ilmoittautua prosessiin mukaan ja esitykset jaetaan kuntaosuuksien mukaan. Meille on tullut se neljä esitystä vuoteen, jokaiselle ikätason mukaisesti jotakin.

Lahden kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi Efektin toimintaa yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Rahoituksesta vastaa kuntien lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lastenkulttuurikeskus Efekti on vuodesta 2005 alkaen tarjonnut kulttuurikasvatusta Päijät-Hämeen lapsille. Musiikkia, tanssia, teatteria, työpajoja ja muuta elämyksellistä sisältöä tuodaan suoraan sinne, missä lapset ovat, ja koulupäivään sisällytettynä ne tulevat myös kaikkien ulottuville.

– Tämä on helppo tapa saada järkevään hintaan laadukkaita esityksiä paikan päälle Padasjoella. Tosi fiksu ratkaisu kaikin puolin.

Padasjoki on ollut mukana alusta asti eli 20 vuotta. Jopa koronapandemian aikaan Efekti toi taiteen lasten luokse, tuolloin vierailut vietiin ulkotiloihin.

Suomen lastenkulttuuriliitto myönsi toukokuussa 2025 Vuoden lastenkulttuuriteko 2024 –palkinnon lastenkulttuurikeskus Efektille.

Efekti tukee koulujen kulttuurikasvatusta ja pyrkii lisäämään taiteen alan ammattilaisten toimintoja maakunnassa sekä nostamaan esiin päijäthämäläistä lastenkulttuuriosaamista. Efekti on myös mukana valtakunnallisessa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Taidetestaajat–hankkeessa.