Vanhustenviikko oli uuden neuvoston ensityö ★

Vanhustenviikon päiväjuhlassa keskiviikkona 8.10. kuultiin Perinnekuoron esityksiä terveysaseman ruokalassa kanttori Suvi Hämeen johdolla.
Vanhus- ja vammaisneuvoston uusi puheenjohtaja, Padasjoen kappeliseurakunnan diakoni Päivi Salojärvi toivotti vieraat tervetulleiksi ja esitteli muut paikalla olleet jäsenet.
– Meidän tehtävänämme on toimia ikäihmisten edunvalvojana tässä kunnassa. Vanhustenviikon järjestäminen on neuvoston ensimmäinen tehtävä ja tuli aika nopealla aikataululla, kertoi Salojärvi.
– Yhteisöllisyys on viikon teemana ja se on jotakin, mihin jokainen voi vaikuttaa. Tässä päiväjuhlassakin voimme nauttia toinen toistemme seurasta.