Vanhustenviikko oli uuden neuvoston ensityö ★

Vanhustenviikon päiväjuhlassa keskiviikkona 8.10. kuultiin Perinnekuoron esityksiä terveysaseman ruokalassa kanttori Suvi Hämeen johdolla.

”Hiljainen tienoo” oli ensimmäinen Perinnekuoron esittämistä lauluista.

Vanhus- ja vammaisneuvoston uusi puheenjohtaja, Padasjoen kappeliseurakunnan diakoni Päivi Salojärvi toivotti vieraat tervetulleiksi ja esitteli muut paikalla olleet jäsenet.

– Meidän tehtävänämme on toimia ikäihmisten edunvalvojana tässä kunnassa. Vanhustenviikon järjestäminen on neuvoston ensimmäinen tehtävä ja tuli aika nopealla aikataululla, kertoi Salojärvi.

– Yhteisöllisyys on viikon teemana ja se on jotakin, mihin jokainen voi vaikuttaa. Tässä päiväjuhlassakin voimme nauttia toinen toistemme seurasta.

Kunta tarjosi kakkukahvit Vanhustenviikon päiväjuhlassa.
Seniorisalille pääsi tutustumaan ennen päiväjuhlaa. Tila on isompi kuin uimahallin kuntosali ja välineitä monipuolisesti. Myös aerobinen treeni onnistuu vaikka juoksumatolla.
