Ysit pilotoivat Eduskunnassa ★

Padasjoen ysiluokkalaisilla oli tiistaina 30.9. kunnia päästä ensimmäisenä pilotoimaan eduskuntaan uutta demokratiakasvatuksen Eduskunta tutuksi –työpajaa.

Yhteensä neljä koulua on kutsuttu syksyn aikana pilotoimaan työpajaa ja siihen sisältyvää uutta pelillistä oppimateriaalia, joka on tarkoitus avata kaikille kouluille käyttöön myöhemmin.

Padasjokelaisoppilaat pääsivät eläytymään kansanedustajan rooliin ja käyttämään valtaa Budjettipelissä. Pelissä jokaisen ”kansanedustajan” piti tehdä arvovalintoja tietyn äänestäjäryhmän näkökulmasta.

– Jokainen oppilas sai oman roolikorttinsa, ja budjettia laadittiin ryhmittäin oman äänestäjäryhmän edut huomioiden. Äänestäjäryhmät olivat opiskelija, maanviljelijä, yritysjohtaja ja eläkeläinen, sanoo opettaja Marja-Riitta Tikkala.

– Kukin ”kansanedustaja” sai 21 miljardia euroa sijoitettavaksi eri menoluokkiin. Hänen piti myös päättää, mistä valtio saa 21 miljardia tuloja. Lisäksi ryhmässä opiskelijoita edustava kansanedustaja sai lisämiljardin sekä tuloihin että menoihin. Näin jokaisen ryhmän käytössä oli yhteensä 85 miljardin euron budjetti, josta piti yhdessä keskustella ja päästä yhteisymmärrykseen.

Opastettu vierailukierros

Päivään sisältyi myös opastettu vierailukierros eduskunnassa ja kansanedustajatapaaminen. Ysit saivat etukäteen äänestää yhteiskuntaopin oppitunnilla, kenet Hämeen vaalipiirin kansanedustajan he haluaisivat tavata. Ysien toive oli tavata Ville Skinnari (sd). Etukäteen oli mietitty kansanedustajalle kysymyksiä, joihin Skinnari vastaili leppoisasti samalla, kun hän kertoi omasta työstään eduskunnassa ja valiokunnissa.

Kansanedustaja Ville Skinnari oli padasjokelaisten ysien haastattelussa.

Lopuksi ysit pääsivät vielä tutustumaan eduskunnan kirjastoon koottuun näyttelyyn, jossa eduskunnasta annettiin nuorille monenlaista perustietoa. Nuoret pääsivät tutustumaan eduskunnan historiaan ja nykykokoonpanoon, puolueiden keskeisiin tavoitteisiin ja harjoittelemaan enemmistöhallituksen muodostamista. Oppilaat saivat myös valita vaalimainostauluista itseään kiinnostavia teemoja ja kuvauttaa itsensä niiden kanssa.