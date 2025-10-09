Syyslomalle ohjelmaa ★

Padasjoella kunta on jälleen järjestänyt syysloman jokaiselle päivälle ohjelmaa:

Perinteinen omakustanteinen reissu kotipitäjän ulkopuolelle suuntautuu tällä kertaa Lahteen Trampolin Parkiin. Alle 10-vuotiaat pääsevät mukaan huoltajan kanssa.

Trampoliinipuistossa on useita erilaisia trampoliineja hyppimiseen, temppuiluun ja peleihin kuten koripalloiluun. Osassa trampoliineja hypitään vaahtomuovikuu­tioilla täytettyyn altaaseen ja joissain voi hyppiä vasten kallistettuja laitoja, joissa on pehmustus.

Toinen retkipäivä on heti tiistaina yhteistyössä MLL:n Padasjoen yhdistyksen kanssa. Silloin bussi suuntaa kohti Helsinkiä ja Luonnontieteellistä museota. Opastetulla kierroksella voi nähdä mm. sukupuuttoon kuolleen jaavantiikerin luurangon ja näyttelyn luonnontilaisesta metsästä sekä Afrikan savanneilta.

Molemmille retkille pitää ilmoittautua ennakkoon samoin kuin torstain Yönuokkuun, jossa yläkoululaiset polskivat uimahallissa, katselevat elokuvia ja pelaavat lautapelejä. Torstaina on myös yön yli kestävä vesileiri uimataitoisille.

Keskiviikkona on vohvelipäivä. Nuokulla herkuttelevat aamupäivällä viides- ja kuudesluokkalaiset, iltapäivällä yläkoululaiset. Syyslomaviikon päättää lauantain Iltanuokku.