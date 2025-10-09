Kilpailutetut jätekuljetukset alkavat ensi vuonna ★

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat Padasjoella ja Asikkalassa 1.11.2026.

Lahden seudun jätelautakunta, johon Padasjoelta kuuluu Sauli Kivinen (varalla Toni Ikonen), hyväksyi aikataulun ja päivitetyt jätehuoltomääräykset.

Kaikki kiinteistöt kattava sekajätekuljetus alkaa Heinolasta huhtikuussa 2026 ja viimeisenä mukaan tulee Lahti 1.3.2027.

– Meillähän tämä tulee vasta vuoden päästä käyttöön, mutta mielenkiintoista on se, mitä hinnoille tapahtuu, miettii Kivinen.

Jätteenkuljetukseen tulee liittyä kuten ennenkin ensisijaisesti kiinteistökohtaisella tai yhteisellä jäteastialla. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle ei ole tietä tai tie on huono eikä kestä jäteauton painoa. Jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi aluekeräyspiste.

Jatkossa ns. kimppa-astian tai yhteisen kompostorin käyttö on mahdollinen saman yksityistien varrella asuville, saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään 3 km rantautumispaikasta, tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta ja muualla enintään 3 km päässä jäteastias­ta. Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään viisi huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta.

Lietesäiliöiden maksimityhjennysvälejä pidennettiin rakennuksille, joilta tulee vain harmaita vesiä tai jotka eivät ole koko ajan käytössä. Saostussäiliö ja pienpuhdistamon lietesäiliö, joka sisältää käymäläjätevesiä, on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa; umpisäiliö, joka sisältää käymäläjätevesiä, vähintään kahden vuoden välein; saostussäiliö, umpisäiliö tai pienpuhdistamon lietesäiliö, joka sisältää vain pesuvesiä, tyhjennys vähintään kolmen vuoden välein.