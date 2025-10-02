Kehityspäällikkö ei ole enää kunnalla töissä, elinkeinotoimi siirtyi kunnanjohtajalle ★

Yrittäjien aamukahveilla torstaina 25.9. tilaisuuden avasi totutusta poiketen kunnanjohtaja, ja syykin tähän paljastui pian: kehityspäällikkö Petri Jalkanen ei ole enää kunnan palveluksessa.

– Muutama kuukausi mennään nyt kunnassa niin, että elinvoimaan ja elinkeinotoimeen liittyvät asiat hoitaa kunnanjohtaja ja yrittäjien neuvontaan ja tukeen liittyvät asiat Kirsi Vuollet Ladecista, kertoi Juha Rehula.

– Jalkanen jatkaa ainakin toistaiseksi Padasjoen Kehitys Oy:n toimitusjohtajana ja Padasmailan hallituksessa.

Jalkanen kuvassa vasemmalla, yrittäjän päivänä 5.9. Pappilanmäen koululla.

Jalkanen aloitti kunnalla tammikuussa 2017. Sitä ennen hän toimi Padasjoen yhteyshenkilönä Ladecilla sekä kehitysyhtiön ja Golf Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010. Padasjoen yrittäjien kanssa hän teki yhteistyötä vuodesta 2006 alkaen Lakes-elinkeinoyhtiön leivissä.

Palvelupesula aloitti

Miimas Cafe pyörii tällä hetkellä pelkästään yrittäjän itsensä voimin, työntekijä on kyllä haussa. Ohikulkijoiden vähennyttyä lounaan menekki on sen verran pieni, että jatkossa Jenni Lehto tarjoaa lähinnä kahvilapalveluja.

Miimas Cafe piti avajaiset viime kesänä 1.7.

Uutena toimintana on syyskuussa alkanut pesulatoiminta. Teollisuuspesukoneella onnistuu isompienkin tekstiilien kuten peittojen ja tyynyjen puhdistus ja myös kuivaus. Puhtaan ja kuivan pyykin saa viikattuna takaisin, pesu- ja kuivausohjelmasta riippuen, parissa tunnissa.

Keskustelussa harmiteltiin kiinteistöjen arvon alenemista Padasjoella.

– Kiinteistöjen hinnat putoaa kuin lehmän häntä, toiminnalta on pudonnut pohja pois, totesi kiinteistöalalla toimiva pitkän linjan yrittäjä.

Toisaalta todettiin, että vapaa-ajan asuntojen hinnat ovat kohonneet ja kauppa käy – varsinkin Päijänteen rannalla. Uusitalo huomautti, että markkinataloudessa kysyntä määrittää hintakehityksen suunnan.

Torstaiaamun vieraista toinen, yritysasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Matti Uusitalo Helmi Säästöpankista, kertoi olevansa Padasjoella nyt ensimmäistä kertaa virkatehtävissä.

– Padasjoki on meille tärkeä paikkakunta, onhan pankki perustettu täällä vuonna 1902.

Matti Uusitalo (puhumassa) Helmi Säästöpankista oli toinen aamun asiantuntijavieraista.

Uusitalolla on 25 vuoden kokemus yrityspankkialalta ja säästöpankkiin hän siirtyi puolitoista vuotta sitten.

Yritysyhteyshenkilö Kirsi Vuollet kävi omassa osuudessaan läpi Ladecin tukimuotoja. Yhteyksissä kannattaa olla jo siinä vaiheessa, kun miettii liikeideaa, mutta myös yrityksen perustamisessa ja muutosvaiheissa. Vapaat toimitilat olisi hyvä ilmoittaa seuturekisteriin, tällä hetkellä siellä on 1 myytävä tai vuokrattava kohde Padasjoelta.

– Olen varannut kalenteristani loka- ja marraskuussa päiviä, jolloin voitte kutsua kylään yritykseenne tai otan ajanvarauksella vastaan Kuntalassa.