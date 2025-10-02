Ensimmäinen striimattu valtuuston kokous ★

Maanantai-illan 29.9. kokous striimattiin ensimmäistä kertaa ja kokeilu oli erittäin onnistunut: 37 oli kokouksen päättyessä linjoilla.
Padasjoen kunnanvaltuustolla ei ollut huomautettavaa satama-alueen master planista vuosiksi 2025–2035.
Kunnanvaltuuston kokous oli ohi kymmenessä minuutissa, kun pykälät nuijittiin läpi ilman keskusteluja.
Maakauppa-asia vedettiin pois esityslistalta. Esityksenä oli, että valtuusto päättää myydä parin hehtaarin tilan Nyystölästä yksityishenkilöille, mutta kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Toivonen ilmoittikin, että asia käsitellään myöhemmin uudelleen.
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola valittiin Padasjoen edustajaksi Kuntapäiville Helsinkiin 13.11. Varalle nimettiin Heikki Toivonen. Suomen Kuntaliitto ry:n tapahtuma pidetään joka neljäs vuosi kuntavaalien jälkeisenä syksynä.
Valtuusto myönsi eron Kati Granille Päijät-Hämeen työllisyysalueen työllisyyslautakunnasta. Hänen tilalleen valittiin Laura Salonen, joka oli varajäsen, ja uudeksi varajäseneksi Tiina Kaivolainen.
Esityslistalla oli valtuuston kokouksista tiedottaminen: esityslistat toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi kuntalain mukaisesti julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, tarpeen vaatiessa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja lisäksi tapauskohtaisesti myös muulla tavoin.
Lopuksi kunnanjohtaja Juha Rehula ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että valtuusto on lähes kokonaisuudessaan ”suurella joukkueella” lähdössä torstaina kaksipäiväiseen valtuustoseminaariin Hämeenlinnaan. Tapetilla on tuolloin kunnan talous, elinvoima ja strategian päivitys.
Striimaukset saavat jatkoa. Seuraavan kerran suuri yleisö pääsee marraskuussa kännyköiltään ja läppäreiltään seuraamaan kotisohvalta kunnallista päätöksentekoa.
– Puheenjohtajisto linjasi kesäkuussa, että kun tekniikka nämä lähetykset nyt mahdollistaa, niin otetaan käyttöön, totesi Rehula.
– 324 oli ainakin klikannut lähetyksen auki, todella hyvä alku. Ja vielä kun ottaa huomioon, että maanantaina oli somessa päivällä tieto, että striimataan.