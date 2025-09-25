Ykkösen lenkki avattu maastojuoksukisoilla ★

Vaikka illaksi oli ennustettu sadetta, pääsivät maastojuoksun osallistujat keskiviikkona 17.9. kirmaisemaan Kullasvuoreen kastumatta.

Sateen uhka varmaankin vaikutti osallistujamäärään.

P4 300 m: 1) Eino Mikkonen 1.44

P5 800 m: 1) Sulo Ojala 4.49

T6 800 m: 1) Adessa Vilen 5.18

P8 1,4 km (ykkösen lenkki): 1) Olli Jaakkola 8.00

T10 1,4 km: 1) Ruusa Ojala 9.37

P16 2×1,4 km: 1) Johannes Jaakkola 10.55, 2) Luka Wallenius 11.27, 3) Leo Mäkinen 13.24

M60 2×1,4 km: 1) Jari Nieminen 14.53

Juoksu on Jari Niemiselle vain kunnon ylläpitolaji. Suksiurheilun ammattilainen on sijoittunut kesäkaudella pronssille rullahiihdon SM:ssä vapaalla ja hopealle perinteisellä 60-vuotiaiden sarjassa. Kirkkovenesoudussa hän oli Kirvun Vilkkaan joukkueessa ja tuli Sulkavan soudussa sijalle viisi. Soutukisa Sulkavassa oli Niemiselle jo 25. kerta.