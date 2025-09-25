Väki väheni 16 hengellä elokuussa ★

Padasjoen asukasmäärä väheni elokuussa 16 hengellä 2654:ään.

Elokuussa ei syntynyt yhtään vauvaa, joten vauvasaldo on tältä vuodelta yhä yhdeksän. Kuoleman kohtasi elokuussa neljä padasjokelaista, mikä nostaa kuolleiden määrän tammi-elokuussa yhteensä 38:aan.

Elokuun seitsemän tulomuuttajaa nostivat Padasjoelle muuton kautta tulleiden kokonaismäärän 86:een. Se on lähes sama kuin lähtömuuttajien määrä (87). Elokuussa lähtijöitä oli 20, mikä on suurin kuukausittainen lähtömäärä tänä vuonna.

Kuhmoisissa elokuun väenvähennys oli kuusi henkeä ja väkimäärän kokonaisvähennys tammi-elokuussa 33. Kuhmoislaisia on nyt yhteensä 2005, eli pohjoisnaapurin asukasluku saattaa hyvinkin alittaa kahdentuhannen rajan jo syyskuussa, jolloin seuraava väkiluku alkaakin sitten ykkösellä. Vauvoja on edelleen Kuhmoisissa kolme, kuolleita 35, tulomuuttajia 43 ja lähtömuuttajia 46.