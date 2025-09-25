Nuoret tutustuvat työelämään ★

Tällä viikolla 22.–26.9. Padasjoen yhdeksännellä luokalla on TET eli työelämään tutustuminen.

Kaikki 21 oppilasta osallistuvat siihen. Oppilaat saavat valita työpaikan, joka heitä kiinnostaa, ja kysyä pääsisikö sinne TET:tiin. Oppilaille ei makseta työelämääntutustumisjaksosta palkkaa.

Padasjoen yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Asta Järvinen kertoo, että TET-paikkoja on löytynyt tavalliseen tapaan hyvin.

Padasjoen Sanomat on saanut taas pitkästä aikaa oman TET:iläisen Vivian Niemisestä, joka kirjoittaa TET-paikoista:

– Olen viihtynyt täällä hyvin. Henkilökunta on erittäin mukava ja työtehtävät monipuolisia ja mielenkiintoisia. Olen päässyt ottamaan kuvia lehteen, haastattelemaan ja taittamaan lehteä näin muutamia työtehtäviä mainitakseni. Täällä saa hyvän kuvan siitä, minkälainen on paikallislehden arki syksyisin.

Vivian Nieminen tutustuu TET-jaksolla toimittajan ammattiin paikallislehdessä.

S-Marketissa TET:issä oleva Pyry Koukka kertoo työtehtävistään.

– Olen hyllyttänyt, siistinyt hyllyjä ja vienyt pahveja.

Ensivaikutelmana Pyry totesi, että henkilökunta on mukavaa. Työkseenkin hän voisi tehdä sitä, jos ei muuta työpaikkaa ei olisi tiedossa.

Pyry Koukka työskentelee tämän viikon S-marketissa hyllyjä täyttäen ja siistien.

Taina Salmi taas on Visapuistossa ja hänenkin kokemuksensa työntekijöistä oli positiivinen. Hänen työtehtäviinsä kuuluu asiakkaiden kanssa pelailua, sanomalehden lukemista, kävelyllä käymistä ja ”kaikkea semmoista hengailua”.

– Jännittävin asia on olla asiakkaiden kanssa kävelyllä, kun he eivät kaikki osaa puhua kunnolla, niin he eivät voi ilmaista itseään.

Taina kertoo, että hän voisi tehdä tätä työkseen.

Alakoulu on totuttuun tapaan suosittu ja siellä on useampikin TET:tiläinen. Heistä yksi, Sara Kortelainen, kertoo kokemuksiaan.

– Työtehtäviin kuuluu oppilaiden auttamista tunneilla ja pitää vähän katsoa, miten lapset käyttäytyvät. Lapset ovat ihan mukavia ja käyttäytyvät varsin hyvin.

Sara ei kuitenkaan ajattele, että tässä olisi hänen tulevaisuuden ammattinsa.