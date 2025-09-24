Taksiasema lakkautetaan ★

Maailman muuttues­sa yhä digitaalisemmaksi on myös taksiasema osoittautunut tarpeettomaksi.

Toki oma vaikutuksensa on myös väkimäärän vähenemisellä ja ennen kaikkea tunnetuilla Bernerin tekemillä uudistuksilla, joiden mukaan päivystys- tai asemapaikkapakkoa ei enää lain mukaan ole ja korona-aika hiljensi loputkin kulkemiset. Vaikka taksiasema tyhjenee syyskuun loppuun mennessä, aseman vanha tuttu puhelinnumero on kuitenkin edelleen käytössä.

Vielä 90-luvulla päivystysvuorossa ollut vietti yön taksiasemalla ja muut taksarit saapuivat ajoneuvoineen aamulla taksiaseman eteen kyytejä odottamaan.

Padasjoen taksiautoilijoiden tukikohta on sijainnut Monitoimitalolla sen valmistumisesta eli vuodesta 1972 lähtien.

– Muistelujen mukaan taksiasematoimintaa on Padasjoella ollut 40-luvun lopulta lähtien. Aluksi taksiaseman virkaa toimitti Länsi-Päijänteen Osuuskaupan Nyystölän puoleisessa päässä ollut puhelin laatikossa. 50-luvulla taksiasema muutti nykyisen Keskustorin laitamille, josta sitten siirryttiin Monitoimitalon päätyyn, kertoo konkari Jarkko Hokka.

1950-luvulla taksiasema sijaitsi nykyisen Keskustorin paikalla.

Taksiasemalla päivystettiin kellon ympäri.

– Päivystävä taksari oli asemalla useasti yötä ja loputkin ilmestyivät aamulla aseman eteen autoineen. Keulilla oleva sai kyydin, toki jo tuolloinkin asiakas sai halutessaan valita kyydin antajan.

Asema oli kätevässä paikassa Monitoimitalon ravintolan naapurina, jolloin kyytiä tarvitsevat saattoivat vain kävellä rakennuksen päähän kyytiä tilaamaan. Vielä 90-luvulla väkimäärä pitäjässä ja kyytien määrä oli paljon suurempi.

– Vuosikymmenten saatossa kyytejä odotellessa pelattiin usein korttia, monta pakkaa kerkis kulumaan. Häviäjä tarjosi yleensä kahvit matkahuollon kahvilassa. Muuten katseltiin telkkaria tai makoiltiin. Siellä oli pari sohvaa ja kerrossänky, joten useammalle löytyi petipaikka.

Itsemaksavat asiakkaat nykyään vähemmistönä

Padasjoen taksit ry puheenjohtaja Matti Niemi edustaa taksareiden nuorempaa kaartia. Hän on aikoinaan tullut Jarkko Hokalle rengiksi ja siitä innostuneena hankki itselleen liikenneluvan.

–Padasjoella neljä asemalle kuuluvaa taksiyrittäjää asuu kirkonkylällä, joten tukikohtaa ei sen puoleenkaan enää tarvita.

Digitalisaation myötä ihmiset hakevat netistä kuskien suoria numeroita, eikä kenenkään tarvitse päivystää asemalla, koska taksiaseman puhelutkin yhdistyvät kännyköihin. Sote- ja Kela-kyydit tulevat puolestaan välittäjän kautta kännykkäsovellukseen. Ja siinä missä ennen taksiyrittäjän leipä irtosi itsemaksavilta asiakkailta, tänä päivänä merkittävä osa liikevaihdosta tulee koulu- sekä Kela- ja Sote-kyydeistä.

–Itsemaksavia asiakkaita on kyllä kesäisin, mutta ei talviaikaan juurikaan. Lisäksi koulu-, Kela- ja Sote-kyytejä ajamalla työt hoituvat päiväaikaan. Yhteiskunnan maksavissa ajoissa myös rahan saanti on varmaa, ei tule ”juoksukyytejä.”

Ajat ovat taksiyrittäjälle edelleen tiukat, vaikka yhteiskunnan maksa­mien kyytien saaminen on helpottunut vuoden 2022 alusta.

– Padasjoen taksit siirtyivät tuolloin Lahden Aluetaksin Kela-välitykseen. Nyt on optiovuodetkin käytetty ja ensi syksynä on edessä uusi kilpailutus, eikä kukaan osaa sanoa mitä se tuo tulleessaan. Kilpailutuksia on turhan tiheästi; ei voi ostaa 100 000 euron autoa, kun ei tiedä pystyykö sen kyytituloilla maksamaan, selittää Hokka.

Vaikka asema loppuu, asiakkaita halutaan palvella jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla.

– Taksiasemalta ajavat autot ovat ajossa kesällä isompien tilaisuuksien aikaan ja päivystävät tapahtumapaikoilla. Pyrimme välittämään kyydit jollekin toiselle, jos emme sitä itse pysty ajamaan. Iltaisin ja viikonloppuisin yleensä ajossa ovat myös taksiasemalle kuulumattomat taksit.