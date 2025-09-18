Torstaina syyskuun 18. päivänä 1975 ★

Padasjoelle 28 kansalaisopiston opintopiiriä. Asikkalan-Padasjoen opiston työkausi alkaa 23.9. Kurssimuotoista opetusta ei Padasjoella ole ollut juuri lainkaan tähän asti, nyt meillä järjestetään samat kurssit kuin Asikkalassakin: pukuompelu-, ennakoivan ajon-, joka miehen eläinlääketiede- ja emäntien maatalouskurssi. Vääksyssä pidetään lisäksi nopean lukemisen tekniikkakurssi, kiinteistön hoitoalan kurssi, juurikas­vien hoitokurssi ja ensiapukurssi, Padasjoelle tulee omana kurssina työsuojelu ja ensiapu II.