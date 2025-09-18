Oleelliset asiat edelleen puuttuvat ★

Olen oppinut tuntemaan Essi Niemisen vastuuntuntoisena, oman kappeliseurakuntansa aktiivisena käytännön toimintaa ylläpitävänä luottamushenkilönä.

Olen ihmetellyt Hollolan kirkkoneuvoston tapaa kohdella Essi Niemistä. Hänen mielipiteenvapauttaan on pyritty määrätietoisesti rajoittamaan. Mutta hän ei ole missään vaiheessa ollut ”yksinäinen soturi”. Hän on ollut viestintuoja monilta padasjokelaisilta Hollolan emäseurakunnan päättäjille.

Kun on loukattu Essi Niemistä, on samalla loukattu monia muita. Hannu Tukia on seurannut läheltä kaikkia näitä toimia. Hänen eronsa seurakunnan tehtävistä on vahva protesti, jota syvästi kunnioitan ja luotan hänen arvioonsa.

Kun Essi koki kohtelunsa menneen yli, hän teki rikosilmoituksen. Poliisi teki nopean pintapuolisen arvion, jonka mukaan näyttää siltä, että hallinnossa on toimittu oikein. Tätä on pidetty näkyvästi esillä julkisuudessa.

Tutkinnassa tarkasteltiin muotoa, mutta päätöksen perusteluihin, asiakysymyksiin ei paneuduttu. Juhana Säde kirjoitti tässä lehdessä: ”Hollolan seurakunta pitää tärkeänä, että kaikki esiin nousseet epäilyt käsitellään asianmukaisesti ja läpinäkyvästi.”

15.4. kirkkoneuvoston päätöksessä lausutaan: ”Kirkkoneuvosto merkitsee Essi Niemisen selvityksen ja 15.4.2025 saadun lisäselvityksen tiedoksi, mutta katsoo, etteivät kyseiset selvitykset ole tyydyttäviä. Vastauksissaan Essi Nieminen jättää kertomatta oleellisia asioita tapahtuneesta tai vähättelee toimintansa merkitystä. Kirkkoneuvosto katsoo Essi Niemisen toiminnan vakavasti moitittavaksi.”

Näitä oleellisia asioita ei ole avattu, mitä ne mahdollisesti olisivat. Hollolan seurakunta voisi tuoda ne periaatteidensa mukaisesti esille.

25.3. kirkkoneuvoston pöytäkirjasta voi lukea, mistä tämä alkoi: ”Esittelijän tietoon on tullut, että kirkkoneuvoston jäsen ja Padasjoen kappeliseurakunnan johtokunnan puheenjohtaja Essi Nieminen on kolmen muun johtokunnan jäsenen kanssa käynyt tammikuussa 2025 Asikkalan seurakunnan edustajien kanssa tunnustelevia keskusteluja Padasjoen kunnan alueelle sijoittuvan Padasjoen kappeliseurakunnan mahdollisuuksista liittyä Asikkalan seurakuntaan. Neuvottelut pyrittiin pitämään salassa, eikä niistä kerrottu Padasjoen kappeliseurakunnan muille jäsenille, Hollolan seurakunnalle eikä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.”

Mistä varma tieto on peräisin, tulisi myös tuoda esille. Myös sen esittäjä voisi kantaa vastuunsa. Asikkalassa ei tunnisteta sellaista todellisuutta, joka on kuvattu Hollolan kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa.

Heikki Heinola, Asikkalan rovasti

P.S. Facebook-sivullani koottuna asian käänteet tähän asti.