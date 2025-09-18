Mysteeriboksi toi koululaisille lelupäivän ★

Kullasvuoren koululla oli tiistaina 16.9. jännittävä aamu, kun kakkosluokkalaiset pääsivät avaamaan lukukampanjaan liittyvän mysteeriboksin.

Mysteeriboxin sisältä paljastui paperilappu, jossa luki ”Lelupäivä”.

Salaperäinen laatikko oli tullut postin mukana ja sen sai avata, kun lukusuorituksia oli kertynyt tarpeeksi. Luokan seinällä oli pitkä rivi lappuja merkkinä kymmenistä luetuista kirjoista.

– Kaikki osaavat lukea sujuvasti ja kaikki ovat innokkaita lukijoita. Ei oikein maltettaisi tehdä matikkaa tai mitään muutakaan, kertoo toisen luokan opettaja Raija Meronen.