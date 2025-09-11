Peruskoulussa 167 oppilasta, lukiossa 38 opiskelijaa ★

Padasjoen koulunkävijämäärä on tänä lukukautena yhteensä 205.

Kullasvuorella on eskarista kuutosiin 103 oppilasta, Pappilanmäellä 64 yläkoulun ja 38 lukion opiskelijaa. Ilahduttavasti kouluun on saatu muuttovoittoa:

– Kesän aikana muutti yksi perusopetuksen oppilas muualle ja kolme muutti Padasjoelle. Lukion ensimmäiselle vuosikurssille tuli kaksi ulkopaikkakuntalaista, molemmat opiskelevat myös veneilylinjalla. Uudella veneilylinjalla opiskelee kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa lukion­ ensimmäiseltä vuosikurssilta, kertoo rehtori Pirjo Ala-Hemmilä.

Kännykkäkielto on toiminut hyvin.

– Kännyköiden käytön sijaan oppilaat käyttävät enemmän aikaa yhteiseen jutusteluun ja nyt kun ilmat ovat olleet vielä näin hyvät, on lähiliikuntapaikatkin olleet aktiivisessa välituntikäytössä. Joidenkin huoltajien­ kanssa on ollut keskustelua siitä, että onko meillä yhteinen käsitys, onko puhelin kotona vai koulussa säilytyksessä. Olemme pohtineet, pitäisimmekö muutamia tsekkauspäiviä, jolloin kotiin laitetaan kaikkien­ oppilaiden kotiin tieto esimerkiksi, että oppilas on ilmoittanut kännykän olevan kotona. Näin kotiväkikin voi halutessaan varmistaa, että näin tosiaan on. Sillä tavoin yhteistyössä mobiililaitteiden käytön rajoittaminen, addiktoitumisen estäminen, oppimiseen keskittyminen ja välitunneilla palautuminen varmistetaan yhdessä.

Koulukyytireitteihin ei tullut kuin muutamia lukuvuosikohtaisia muutoksia. Kuljetussuunnittelusta vastaa koulusihteeri hyvässä vuorovaikutuksessa kuljetusyrittäjien kanssa.

Syysloma on reilun kuukauden kuluttua lokakuun loppupuolella.