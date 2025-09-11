Kuutamomelonta upeassa kelissä ★

Kuutamomelonta saatiin pidettyä upeassa kesäkelissä viime viikonloppuna 6.–7.9.
Veneilijöitäkin oli paljon lähtenyt syysretkelle.
– Saunottiin telttasaunassa ja nautittiin täyskuusta. Osa kävi mäyriä etsimässä, mutta tällä kertaa ei tullut havaintoja, kertoo Padasjoen Ladun puheenjohtaja Tuukka Virkkilä.
Melojia oli viisi ja osallistujista kaksi oli veneellä ja kuskasi telttasaunan kiukaineen. Yöpyminen tapahtui Isohiedassa.
– Telttasaunoja oli muillakin, yhteensä neljä kappaletta Isohiedassa yhtä aikaa. Se on sallittua Päijänteen kansallispuistossa, kunhan tuo omat puut.