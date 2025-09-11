Jenni-Marian kippari tyytyväinen kesään

Sysmäläinen Jorma Sainio kuljetti jälleen Jenni-Marialla lomalaisia Päijänteen kansallispuiston maisemissa.

Jenni-Maria II on liikennöinyt Päijänteellä kesästä 2015 alkaen.

Päijänteen päiväristeilyjen ehdoton ykköskohde on yhä Kelventeen harjusaari, jota asiakkaat kiittelevät upeaksi.

– Vain polkujen merkintää moititaan huonoksi. Paikka sinänsä saa ihmiset haltioihinsa, sanoo Sainio.

– Ihan tyytyväinen olen kesään, vaikka se kovin kaksijakoinen olikin. Ensin alkuun pidettiin sadetta kolme viikkoa ja sitten alkoi hellejakso, joka paikkasi tilannetta mukavasti. Reittiliikenteessä jäätiin pikkaisen jälkeen viime kautta, mutta se olikin kaikkien aikojen paras, ja toisaalta tilausliikennettä oli selvästi enemmän.

Yksittäisiä keikkoja on lokakuun puoliväliin asti.

Laivanvarustamo KulkeeVettenHalki veti asiak­kaita ympäri Suomea, kaukaisimmat kotimaiset kyytiläiset tulivat Oulusta varta vasten. Vahvistuva trendi tuo Padasjoellekin niitä, jotka haluavat käydä mahdollisimman monessa kansallispuistossa.

– Silmiinpistävää Päijänteellä oli huviveneiden vähäisyys. Määrä on vielä entisestäänkin vähentynyt.

Uusi kausi alkaa taas toukokuussa tilausristeilyillä, reittiliikenne juhannuksena.