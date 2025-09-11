Celinalle SM-värisuora ★

Padasjoen Yrityksen kasvatti, Padasjoelta kotoisin olevan yleisurheilija Celina Salosen kesän parhaimmat tulokset ulosmitattiin vasta kauden loppupuolella, viime viikonloppuna Lahdessa juostuissa SM-viesteissä, joista jokaisessa lajissa juoksu kulki hyvin.

Lahdessa asuva ja Lahden Ahkeraa edustava Celina starttasi viestikisoissa viisi kertaa ja tuloksena oli SM-mitalien värisuora ja lisäksi yksi viides sija. N19-sarjassa 4×100 m aitajuoksussa Celinan joukkue saavutti upeasti SM-kultaa, 4×100 m sileällä SM-hopeaa, 3×800 m viestissä SM-pronssia ja 4×400 m juoksussa tuloksena oli viides sija.

Aitaviestin kultajoukkue: vasemmalta Helmiina Saarikunnas, Elina Kariola, Celina Salonen ja Hilla Tuominen.

Celina kommentoi kauden olleen aika peruskausi, joka painottui nopeuden kautta treenaamiseen.

– Tavoitteena oli treenileirien kautta saada hyvä startti halli- ja kesän kilpailukauteen, mutta ne eivät toteutuneet sairastelujen takia.

Harjoituskausi talvella oli vaikea, sillä Celina sairasteli paljon. SM-hallikisat jäivät väliin influenssan takia ja hallikisakausi typistyi yhteen kilpailuun. Ennen kevään Espanjan treenileiriä Celina sairasti myös mykoplasman ja leirin parhaat hyödyt jäivät saavuttamatta.

Henkilökohtaisilla matkoilla parhaat saavutukset päättyvällä kaudella olivat aluemestaruus 400 m juoksussa ja 400 m aj sekä SM-kisojen 400 m aj viides sija.

– Syksyn harjoittelussa painotetaan enemmän kestävyyttä. Hallikisoja tarkoitus päästä kisaamaan enemmän kuin viime kaudella ja kahden vuoden tauon jälkeen kilpailla SM-halleissa. Kaudelle on suunnitteilla vähintään yksi etelän leiritys. Tulevaan kauteen yhdistyy myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen.

Celinan ensi kesän tavoitteet kohdistuvat enemmän 800 metrin juoksuun ja sitä kautta tavoitteena parantaa myös 400 metrin ja 400 metrin aitajuoksun aikoja reilusti.