Satamassa taas hieno kesä ★

Kesäsesongin päätyttyä satamaravintola Palas palvelee syyskuussa perjantaista sunnuntaihin. Kausi päättyy lopullisesti lokakuun 10.–12. päivinä satamassa pidettäviin perinteisiin järvilohikalojen SM–uisteluihin.

Kesätoiminnassa säiden merkitys korostuu. Kylmä ja märkä alkukesä ei voinut olla vaikuttamatta satamassakaan, mutta helteinen heinäkuu paikkasi sitä upeasti.

– Heinäkuu oli huippuhyvä. Hyvin kaksijakoinen kesä kaiken kaikkiaan, ihan erilainen kuin ensimmäinen kesämme Padasjoella, kuvailee yrittäjä Poolo Huttunen.

– Parasta on, että toiminnallisesti mentiin aimo harppaus eteenpäin. Viime vuoteen verrattuna myös tietoisuus Palaksesta on selvästi lisääntynyt ja kauempaakin ihmiset ajelivat varta vasten Padasjoen satamaan syömään.

Poolo Huttunen ja Milla Yli-Nampa ovat seuranneet tiiviisti EM-koripalloa ja erityisesti fanittamansa Susijengiä.

Höyrylaivojen suosio yllätti

Onnistuneet tapahtumat ruokkivat osaltaan satamaravintolaa. Positiivisin yllätys oli höyrylaivaregatta ja lauluillat vetivät toivotusti väkeä. Yhteislaulua on luvassa ensi kesällekin. Padasjoen kesä oli totutun tapahtumatäytteinen muutoinkin.

Toinen iso myönteinen yllätys oli vierasvenesataman täyttyminen heinäkuussa. Yrittäjäpariskunnan toinen osapuoli, Milla Yli-Nampa arvioi, että vierasvenemäärä oli nyt tuplaten se, mitä viime vuonna.

– Olihan se kiva kuulla meidän vakkarikausipaikkalaisilta, että he eivät muista, milloin viimeksi olisi kaikki vieraspaikat olleet täynnä.

Kesämaja sai hyvä vastaanoton

Kauden uutuus oli nukkumapaikan Päijänne-näköalalla tarjoava Kesämaja. Se sai hyvän vastaanoton, muutaman kerran jouduttiin jopa myymään ei-oota.

– Yllättävän hyvin ihmiset sen löysi, varsinkin kun se ei ole missään varaussivustolla, vaan ainoastaan suoraan Palaksesta varattavissa. Kesämajaa käyttivät retkeilijöiden lisäksi kalastajat ja veneilijät. Palautteen perusteella siellä saa hyvät unet.

Menu oli tänä kesänä ”täysi napakymppi”, joten ensi kaudeksi ei isoja muutoksia ole luvassa. Yrittäjät antavat ison kiitoksen yhteistyökumppaneille, jotka venyivät spesiaalitoimituksiin kovina menekkipäivinä. Erityiskiitokset saa mahtava henkilökunta.

Elokuussa satamassa kävi merkittävästi enemmän ulkomaalaisia kuin viime vuonna. Nyt edessä on enää viisi viikonloppua.

Hektisen kesän jälkeen Huttunen ja Yli-Nampa vetävät parhaillaan henkeä koripallon MM-kisakatsomossa Tampereella. He ovat seuranneet Susijengiä ympäri maailmaa ja nyt kotikisat seurataan tiiviisti alusta loppuun. Talven he viettävät entiseen tapaan etelän lämmössä akkuja ladaten ja uusia ideoi­ta imien. Uusi kausi alkaa taas vappuna.

– Toivottavasti ihmiset käy vielä moikkaamassa meitä ennen kauden loppua. Ja tietenkin toivotaan, vaikka me jo Vuoden Vierasvenesatama 2025 –palkinto saatiinkin, että ihmiset kävisivät meitä äänestämässä. Pidetään jatkossakin Padasjoki maailmankartalla!

Vuoden Vierasvenesatama -äänestys on avoinna syyskuun loppuun.