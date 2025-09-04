Nuokulla uutuustoimintaa

Padasjoen Nuokku käynnistelee syyskautta uutuuskerhoilla ryyditettynä.

Pöperöpaja alkoi tiistaina nuorten kuntosalikerhon jälkeen, jolloin yläkouluikäiset tekevät yhdessä ohjaajan kanssa ruokaa ja myös syövät sen. Pöperöpaja järjestetään joka toinen tiistai.

– Idea lähti siitä, että porukka popsii täällä lähinnä nuudeleita ja karkkia. Kunnon ruoka pitää nälän paremmin loitolla, toteaa erityisnuoriso-ohjaaja Paavo Malaste.

Minecraft-kerho (3.–6. lk) kokoontuu jo kolmatta vuotta yhteistyössä pelialan firman kanssa. Opettavaista rakentelupeliä pelataan verkossa torstaisin klo 16.30–17.30 Padasjoen lisäksi myös Hartolassa ja Sysmässä niin, että ainakin yksi aikuisohjaaja on peliä vetämässä.

Luovan toiminnan kerhossa tehdään käsillä ja tutustutaan musiikin, teatterin ja taiteen maailmoihin 29.9. alkaen joka toinen viikko. Kerho on suunnattu alakoululaisista 14-vuotiaisiin.

Keväällä alkanutta tyttöjen omaa kuntosalikerhoa jatketaan terveysaseman alakerrassa keskiviikkoisin klo 15–16. Tyttöjen on helpompi aloittaa lihaskuntoharjoittelu keskenään ja eri paikassa kuin pojat.

– Kuntosalilla on ollut ilahduttavasti nuorisoa: kun ensin opitaan perusteet kerhossa, innostutaan treenistä ja hankitaan salikortti heti kun 15 vuotta tulee täyteen, huomauttaa liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

Tyttöjen ja poikien illat jatkuvat kerran kuussa torstaisin. Tytöt aloittavat ensi viikolla yöpymällä Kalainsaaressa, pojat ovat mm. halunneet pelata biljardia, ampua ilma-aseilla ja käydä pakohuoneessa. Oman luokan iltoja on jälleen joka luokalle, ykköset aloittivat tällä viikolla.

Parkour-kerho alkaa lokakuussa Kullasvuoren koulun salissa Eemeli Lehtisen ohjauksessa kahdessa ikäryhmässä. Temppuja opetellaan Parkour-Akatemian konseptin mukaan, ohjelmarunko tulee valmiina sieltä.

– Kaikista toiminnoista ilmoitellaan kyllä. Ottakaa some seurantaan, komensi Malaste.

Nuokku on avoinna entisin aukioloajoin. Talvikauden piristykseksi suunnitellaan jälleen laskettelureissua ja perinteiseen tapaan myös koulujen syyslomaksi on tulossa monenlaista ohjelmaa.