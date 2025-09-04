Kilpeläinen toi valon pisaroita sateiseen kesän päätöspäivään ★

Kesä mennyt on ja valtaisa kesätapahtumien sarja saatiin onnelliseen päätökseen, kun venetsialaisia vietettiin Mainiemen sahalla jo neljännen kerran Sahan valojen merkeissä.

Lauantaina 30.8. Sahan ovet avautuivat pari tuntia ennen kuin illan päätähti Tuure Kilpeläinen uuden, syksystä 2023 asti koossa olleen kokoonpanonsa kanssa nousi esiintymislavalle. Kaihon karavaani on siis mennyttä aikaa ja Kilpeläisen Kaiffarit-bändissä soittavat Ansku Mellanen, Julius Sihvonen, Eliel Viitala ja Jussi Jaakonaho.

Tähtiartisti kiitteli keikkajärjestäjiä eli Padasjoen kunnan hyvinvointipalvelujen ja matkailun porukkaa erinomaisen hyvästä vastaanotosta ja keikkaolosuhteista. Kilpeläinen esiintyi paikkakunnalla ensimmäistä kertaa.

– Vaikka olen kiertänyt maata ristiin rastiin, minulle oli yllätys, että näin lähellä Helsinkiä on tällainen kaunis paikka kuin Padasjoki ja upeiden maisemien keskellä tällainen mahtava esiintymispaikka.

Keikkasetissä kuultiin maistiaisia lokakuussa ilmestyvältä uudelta albumilta sekä myös kaikkien tuntemat radiohitit kuten Valon pisaroita ja Autiosaari.

Ikärajattoman keikan jälkeen tilaisuus muuttui K-18-iltabileiksi, jossa hyvää musikkia yleisölle tarjoilivat Matti Kallion bändi MKAC sekä UpEleven.

Osa osallistujista aistimassa sahan tunnelmaa

Kunnan hyvinvointijohtaja Paulliina Koskelan mukaan Sahan valot -tapahtuma sujui hyvin ja yleisöä oli paikalla kiitettävästi.

– Mietittiin etukäteen, vaikuttaako sahan monet kesätapahtumat osallistujamäärään, mutta niillä ei ollut suurta vaikutusta – ihan ei edellisvuosien kävijämääriin päästy, mutta lähes kuitenkin. Toki myös huono sää saattoi vaikuttaa yleisömäärään.

Yleisöltä on Koskelan mukaan tullut lähes poikkeuksetta positiivista palautetta, erityisesti sahasta tunnelmallisena tapahtumatilana.

– Muutamat sanoivatkin, että sahan kunnostaminen ja käyttöönotto tällaiseen toimintaan on ollut kunnan yksi merkittävimmistä kulttuurihistoriallisista teoista. Osa oli tullut paikalle ensisijaisesti siksi, että halusivat tulla ”aistimaan sahan tunnelmaa”.