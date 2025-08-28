Winner Matumona muuttaa Padasjoelle lukio-opintojen perässä ★

Lukion toisella luokalla opiskeleva Winner Matumona kulkee Padasjoelle Lahdesta asti linja-autolla ja onkin syksyllä muuttamassa Padasjoelle asumaan. 16-vuotias Matumona aloitti tammikuussa opinnot Padasjoen lukiossa.

Winner Matumona on muuttanut perheensä kanssa Suomeen yhdeksänvuotiaana Angolasta.

Matumona kertoo päätyneensä Padasjoen lukioon haastattelujen kautta.

– Yhdeksännen luokan päättötodistuksen arvosanat eivät ihan riittäneet Lahden lukioihin. Aloimme isäni kanssa selvittämään, olisiko täällä Päijät-Hämeen alueella jotain toista lukiota, johon voisin tulla opiskelemaan. Löysimme sitten tämän Padasjoen lukion ja haastattelujen jälkeen minulle aukesi opiskelupaikka täältä.

Padasjoen lukio on ollut Matumonan mukaan mieleinen.

– Padasjoella ihmiset ovat olleet tosi ystävällisiä ja minut on otettu hyvin vastaan. Olen viihtynyt Padasjoella, ja viettäisin täällä aikaa enemmänkin, mutta bussiaikataulut rajoittaa aika paljon. Olemme hoitaneet muuttoa varten kaikki paperityöt ja tässä syksyllä pääsenkin muuttamaan Padasjoelle.

Vapaa-ajallaan Matumona kertoo pelaavansa kavereiden kanssa jalkapalloa. Aiemmin hän on pelannut viisi vuotta seuran paidan alla FC Lahdessa ja FC Kuusysissä.

– Olen saanut paljon kavereita Padasjoelta, vietän aikaa heidän kanssaan mitä pystyn. Kävin täällä Padasjoella kesällä pelaamassa kavereiden kanssa jalkapallon kyläturnauksessa ja nyt elokuussa olemme menossa pelaamaan Padasjoen mestaruusturnaukseen.

Mieleisimpiä kouluaineita Matumonalle ovat matematiikka ja filosofia. Lukion jälkeisistä tulevaisuudensuunnitelmista hän ei ole vielä aivan varma.

– Olen miettinyt, että voisin suorittaa kaksoistutkintoa. Olen ajatellut ottaa sote-alan opintoja tähän lukion rinnalle. Siitä eteenpäin en vielä tiedä, lähdenkö yliopistoon tai muualle jatko-opintoihin.