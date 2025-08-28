Pyörän päällä kaksi vuotta vuosikymmenestä ★

Mäntyharjulainen Markku Sohlman kävi sunnuntaina 24.8. Kasiniemen Kokkopirtillä kertomassa retkipyöräilystä.

Sohlman on pitänyt vastaavanlaisia luentoja paljonkin kotiseudullaan ja Suomen Ladun paikallisyhdistysten tilaisuuksissa, Padasjoelle hän tuli veljensä kesämökillä käymään.

– Pääpointtini on retkipyöräilyn edistäminen ja ihmisten rohkaiseminen matkailemaan pyörällä, sanoo Sohlman.

Kokkopirtillä yleisö kuuli kokeneen polkijan vinkkejä onnistuneen pyöräreissun tekemiseen. Ensin käytiin läpi varusteita, reitin suunnittelua ja muita käytännön asioita, sitten Sohlman kertoi omakohtaisia kokemuksiaan. Kilometrejä hän ei laske kuin summittaisesti, esimerkiksi kolmen kuukauden Intian-reissulla niitä tuli noin 3500.

– Viimeisen 10 vuoden aikana olen viettänyt kaksi vuotta pyörän selässä.

Polkeminen ei saa olla suorittamista, vaan matkanteosta pitää myös pystyä nauttimaan. Tilastoja tärkeämpiä ovat ihmisten kohtaamiset ja kulttuuriin tutustuminen.

– Pyörällä pääsee paljon lähemmäs ihmisiä ja heidän arkeaan kuin autolla.

Ensikertalaisille Sohlman suosittelee kotimaan pyöräreittejä kuten Saimaan tai Turun saaristoa, mutta myös Baltian maat ovat aloitteleville suotuisia kohteita ennen kaikkea tasaisuutensa vuoksi. Sohlmanin viimeisin retki suuntautui Viroon, ensi kertaa käytössä oli sähköavusteinen pyörä.

Ensikosketuksensa pidempiin pyörämatkoihin hän sai armeijassa ja sittemmin jopa häämatka tehtiin pyörillä Puolaan ja Tsekkoslovakiaan. Innokkaana valokuvaajana Sohlman taltioi matkoilla näkemäänsä ja välillä pyörä saa jäädä parkkiin, jos reitille osuu kiinnostava patikkakohde.