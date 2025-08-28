Olkkarin syksy alkaa luontoaiheella ★

Padasjoen Olkkarin syyskausi alkaa tiistaina 2.9. Aiheena on silloin Padasjoen luontopolut ja -nähtävyydet, joista kertovat Karin Bäcklund ja Tuija Puranen Padasjoen luonnonystävistä.

Olkkarilla kahvitellaan taas tiistaisin yhdeltätoista ja päivän luento alkaa klo 11.30.

9.9. puhutaan jätteiden lajittelusta. Ympäristökouluttaja Johanna Ulmanen Salpakierrosta antaa vinkkejä lajitteluun ja vastaa kysymyksiin. 16.9. ohjelmaosiosta vastaa Padasjoen kappalainen Kris­tian Saarnio. 23.9. kunnanjohtaja Juha Rehula puhuu aiheesta ”Vapaaehtoisuus kunnassa”. 30.9. päivän otsikkona on ”lääkärinä Afganistanissa”: vierailijana Leena Kaartinen, joka on Time-lehden palkitsema Vuoden eurooppalainen vuonna 2005.

7.10. kirkkoherra Timo Huttunen kertoo Nikean kirkolliskokouksen juhlavuodesta. 14.10. otsikolla ”Onni kasvaa yhteisössä” tutustutaan vanhustenviikon teemaan diakoni Päivi Salojärven johdolla. 21.10. ohjelmassa lettumestari Paavo Rantanen ja 28.10. ”Ei unohdeta Nepalia”: kuvia ja tarinoita 1980-luvulta Elina ja Juha Lind.

Olkkarin alkuaikoina käytiin kaikki kylät läpi, jokaisesta oli joku esittelemässä. Nyt kyläkierros käydään teemalla ”Kylät ennen meitä” ja ensimmäisenä (4.11.) perehdytään Padasjoen suurimman kylän, kirkonkylän historiaan Erkki Rantasalon johdolla. 11.11. on Saarnio äänessä ja 18.11. Jari Hokka: Vesijaon kylä ennen meitä. 25.11. aiheena on perinneruoat, vierailijana Minna Pettinen Länsi-Asikkalan Martoista.

Maakesken historiaa esittelee 2.12. Marjatta Ojala. 9.12. käydään läpi joulunviettotapoja eri puolilla maailmaa, alustus Elina ja Juha Lind.

Syyskausi päättyy 16.12. puurojuhlaan.