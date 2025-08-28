Dartsia Mainiemen kodalla ★

Mainiemellä heitettiin lauantaina 23.8. darts-kilpailu uudistuneessa Caravan-alueen kodassa.

Ravintola Avarassa darts-taulu on ollutkin, mutta nyt innokkaimmat tikkailijat pistivät pystyyn kolmetauluisen kilpa-areenan kotaan.

– Melkein viikoittain on ollut omalla porukalla pientä kisailua, mutta nyt kutsuttiin muitakin mukaan, kertovat paikalliset darts-aktiivit.

– Jossain vaiheessa olisi tarkoitus järjestää säännöllisempääkin toimintaa.

Dartsin ideana on heittää kolme tikkaa tauluun ja kerätä pisteitä osumalla tiettyihin merkittyihin alueisiin taulussa. Taulun sektoreilta on saatavilla 1–20 pistettä, jotka on mahdollista tuplata tai triplata. Punaisen keskustan osuma on 50 pistettä ja vihreän keskustan 25 pistettä.

Darts-talkoolaisista Sami Frii voitti ja Janne Sandholm oli kolmas. Onni Lehtiselle hopeaa.

Yrittäjä Juha Rantasen roolina oli toimia baarimikkona, kun darts-porukka huolehti kisajärjestelyistä.

– Kodassa on seinät ja lattia uusittu, talven aikana uusitaan vielä katto. Baaritiski uusitaan ja takka modifioidaan niin, että täällä voi olla syksyllä myöhäänkin.

Kylmä alkukesä näkyi terassilla ja myös vaunupaikoilla, mutta heinäkuun lämpöaalto korjasi tilanteen.

– Ei olla yhtään viime kesää jäljessä myynnillisesti, pikemminkin vähän edellä. Muutaman kerran jouduttiin käännyttämään vaunuväkeä pois, kun ei ollut sähköpaikkoja enää vapaana.

Ensi kesäksi on tulossa parikymmentä uutta sähköpaikkaa rantaan.

Syyskuun alusta Avara on avoinna maanantaista torstaihin iltaneljästä iltayhdeksään ja viikonloppuisin kymmenestä kymmeneen.