Venehotelli aukesi sahan viereen ★

Padasjoki sai uuden veneensäilytyspaikan, kun vesitaksiyrittäjä Tero Sotamaa avasi venehotellin Mainiemelle, Mertsa-laitureiden hallin viereen.

400 neliön halli on aiemminkin ollut varastokäytössä, eikä suuria muutostöitä tarvittu.

– Tarkoitus on tarjota täyden palvelun venehotelli, josta saa tarvittaessa myös huolto- ja korjaus­palvelut, kertoo yrittäjä Tero Sotamaa.

– Lisää tilaa löytyy reilun puolen tunnin matkan päästä Lahdesta, jossa meillä on 1500 neliön halli.

Sotamaa aloitti yritystoiminnan Padasjoella vuonna 2021 venetaksilla. Päijänteen vesitaksi Oy:n Yamarin 88 Day Cruiser kuljettaa lomalaisia kansallispuistomaisemiin keväästä lokakuulle ja työllistää kolme henkeä. Kotisatamana sillä on Padasjoki.

Epävakaisesta alkukesästä huolimatta vesikyydeille oli kysyntää.

– Tosi hyvä kesä. Toki meillä on aika vakiintunut asiakaskunta, suurin osa pääkaupunkiseudulta.

Uutta toimintaa tänä kesänä oli kanoottivuokraus. Siihenkin Sotamaa on tyytyväinen.

Venehotelli alkaa vasta lähiaikoina täyttyä, kun veneilykausi päättyy. Huolto- ja korjaustöihin työllistyy yksi palkollinen.

– Kunhan toiminta pääsee vauhtiin, olisi tarkoitus skaalata sitä vielä astetta pidemmälle ja ehkä jopa merkkiliikkeeksi.