Miesten Kahviklubi kutsuu Kotiseututalolle torstaisin ★

Kahviklubi aloitti toimintansa Kotiseututalolla viime viikolla 14.8.: torstaisin puoliltapäivin ovat ovet avoinna 60 vuotta täyttäneille miehille.

Siskot ja Simot –yhdistyksen uutena hanketyöntekijänä aloitti sairaanhoitaja Mari Kivelä, joka hyppäsi uuteen tehtävään Päijät-Hämeen keskussairaalasta. Viimeksi hän työskenteli selviämishoitoyksikössä ja Akuutti24:ssa.

– Aina on ollut sellainen hanketyöunelma ja sain juuri kesäkuussa mielenterveys-, päihde- ja kriisityön erikoistumisopinnot valmiiksi, kertoo Lahdessa asuva Kivelä, joka harrastaa jalkapalloa ja lavatansseja.