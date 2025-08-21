Kunnanhallitus kokoontui kesän jälkeen –nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto asetettu ★

Padasjoen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 18.8. ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen.
Kunnanhallitus nimitti vanhus- ja vammaisneuvoston toimikaudelle 2025–2027. Kokouspalkkiota nostettiin 30 eurosta 60 euroon, mikä on linjassa muiden luottamuselinten kanssa.
Eläkeliiton Padasjoen yhdistyksen edustajana toimii Maija Kakko, varalla Marjut Korelin. Padasjoen seniorit ry: Seija Karevaara (Pirkko Taipale), seurakunta: Päivi Salojärvi (Pirkko Kauren), sotaveteraanijärjestö: Pekka Valtonen (Pirkko Lehtinen), Punaisen Ristin Padasjoen osasto: Silja Savola (Raija Pykälistö), kyläyhdistykset: Erja Ojala (Maija Ojala). Kunnanhallituksen edustaja on 1. varapuheenjohtaja Mira Vilkman (Jyrki Salonen). Sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela.
Nuorisovaltuuston jäsenet vaalien perusteella: Luka Wallenius (Jonni Salo), Mikke Koivisto (Lilja Engberg), Tara Vilkman (Minea Lindqvist) ja Miisa Kytölä (Eveliina Pykälistö).