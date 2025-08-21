Kunnanhallitus kokoontui kesän jälkeen –nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto asetettu ★

Padasjoen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 18.8. ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen.

Edessä Mira Vilkman ja Heikki Toivonen, takana Jyrki Salonen, Janne Luukko, Henni Koskimäki ja Pasi Ahola. Uudelle (alkuperäiselle) Kuntalan sisäänkäynnille asettuivat lisäksi kokouk­seen osallistuneet valtuuston puheenjohtaja Heikki Jaakkola ja 1. vpj Paavo Malaste.

Kunnanhallitus nimitti vanhus- ja vammaisneuvoston toimikaudelle 2025–2027. Kokouspalkkiota nostettiin 30 eurosta 60 euroon, mikä on linjassa muiden luottamuselinten kanssa.

Eläkeliiton Padasjoen yhdistyksen edustajana toimii Maija Kakko, varalla Marjut Korelin. Padasjoen seniorit ry: Seija Karevaara (Pirkko Taipale), seurakunta: Päivi Salojärvi (Pirkko Kauren), sotaveteraanijärjestö: Pekka Valtonen (Pirkko Lehtinen), Punaisen Ristin Padasjoen osasto: Silja Savola (Raija Pykälistö), kyläyhdistykset: Erja Ojala (Maija Ojala). Kunnanhallituksen edustaja on 1. varapuheenjohtaja Mira Vilkman (Jyrki Salonen). Sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela.

Nuorisovaltuuston jäsenet vaalien perusteella: Luka Wallenius (Jonni Salo), Mikke Koivisto (Lilja Engberg), Tara Vilkman (Minea Lindqvist) ja Miisa Kytölä (Eveliina Pykälistö).