Hippo-kisailijoita 67 ★

Hippo-kisat kilpailtiin 13.8. aurinkoisessa ja lämpimässä kesäillassa Ahjolan kentällä.

OP Järvi-Hämeen tapahtumassa käytännön järjestelyistä huolehti Padasjoen Yrityksen yleisurheilujaosto.

T3 20 m ja pallo: 1) Lilja Rantanen 7,3. 268, 2) Vilma Kotka 7,9. 263, 3) Vivian Lahtinen 8,4.213, Tilhi Lampinen 14,1. 179, Riina Pykälistö 12,3. 74, Hilla Järvinen 31,4. 32, Livia Lindqvist 10,0. 166, Hilma Hölttä 10,0. 120, Viima Ara 16,7. 36, Eva Banks 10,6. 210

P3 20 m: 1) Aarni Järvinen 8,4, 2) Aamos Pessi 9,9, 3) Antto Kontra 10,2, pallo: 1) Aamos Pessi 187, 2) Aarni Järvinen 151, 3) Antto Kontra 135. Eelis Lahtinen 31,2; 61, Viljo Peltomäki 15,4; 78.

T5 40 m: 1) Ellen Pätynen 10,4, 2) Heidi Nuutinen 12,0, 3) Aava Ara 12,9, 4) Felicia Kivistö 13,1, pallo: 1) Heidi Nuutinen 417, 2) Felicia Kivistö 327, 3) Ellen Pätynen 299, 4) Aava Ara 279

P5 40 m: 1) Onni Suntela 10,2, 2) Iikka Lahtinen ja Joel Kuorikoski 10,7, Sisu Pessi 10,9, pallo: 1) Iikka Lahtinen 1017, 2) Onni Suntela 947, 3) Sisu Pessi 717. Juhani Huusko 13,3, 332; Eemi Uusi-Uitto 13,3, 337; Eemil Juvonen 11,3; 369; Eero Perälä 12,7; Roope Salminen 13,8, 423; Joel Kuorikoski 10,7, 713

T7 40 m ja pallo: 1) Iines Pätynen 8,7, 1354, 2) Aili Lyytikäinen 8,8, 825, 3) Peppi Pessi 9,0, 732; Julia Helleri 9,0, 576, Eevi Rantanen 11,0; 630; Adessa Vilen 9,2, 604

P7 40 m ja pallo: 1) Leo Kuorikoski 8,4, 1332, 2) Sampo Uusi-Uitto 8,8, 762, 3) Topias Rantanen 11,0, 554

T9 40 m: 1) Matilda Korhonen 7,6, 2) Elsa Lahtinen 7,7, ja Pihla Perälä 7,7 (pallo 1065), 3) Josefina Pykälistö 8,0 (pallo 1163). Pallo: 1) Elsa Lahtinen 1503, 2) Matilda Korhonen 1342, 3) Maria Nuutinen 1289 (40 m 8,1), Siina Sarhenmaa 8,5, 905; Emilia Perälä -, 950

P9 40 m: 1) Sahand Hassan 7,3, 2) Otso Kuusela 7,5 ja Noel Lindqvist 7,5 (pallo 2020), 3) Veeti Lampinen 7,7 (pallo 2115), pallo: 1) Otso Kuusela 3243, 2) Sahand Hassan 2637, 3) Olavi Jaakkola 2223 (40 m 8,7), Vili Koskimäki 7,8, 1501; Valtteri Suntela -, 2051

T11 60 m ja pallo: 1) Peppiina Salonen 10,2 pallo 1702 (2.), 2) Vilde Rantanen 10,6, pallo 2304 (1.), 3) Helmi Helleri 11,3, 1065 (3.)

P11 60 m ja pallo: 1) Leo Perälä 11,1, 2228, 2) Aaretti Helleri 11,3, 1719, 3) Joni Moisio 15,2, 1593

T13 60 m: 1) Jasmin Korhonen 9,7, 2) Pinja Perälä 10,3, 3) Venla Santalahti 10,5, pallo: 1) Pinja Perälä 2224, 2) Venla Santalahti 2008, 3) Jasmin Korhonen 1819. Ninja Niemelä 11,4, 1423; Elsa Sarhenmaa 10,7, 1599;

P13 60 m ja pallo: 1) Riku Moisio 9,8, 2731, 2) Niilo Engberg 10,5, 1893

T15 60 m ja pallo: 1) Minttu Santalahti 9,4, 2121, 2) Noora Salonen 11,2, 1955

P15 60 m ja pallo: 1) Leo Mäkinen 8,7, 4429

Ensi viikolla kilpaillaan yleisurheilun kunnanmestaruuksista keskiviikkona 27.8.